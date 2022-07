Saham Solusi Sinergi (WIFI) Masuk IDXTECHNO dan JII70 Mulai Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA – PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) masuk daftar IDXTECHNO dan konstituen JII70 di Bursa Efek Indonesia efektif per 1 Juli 2022.

Hal ini berdasarkan pengumuman BEI mengenai Perubahan Klasifikasi Industri Perusahaan Tercatat dan Pengumuman Evaluasi Indeks, terdapat perubahan klasifikasi industri perseroan dengan kode WIFI.

Dalam keterangan resmi, Jumat (1/7/2022), saham perseroan kini menjadi bagian sektor Teknologi, subsektor Perangkat Lunak dan Jasa TI, industri Aplikasi dan Jasa Internet, sub industri Aplikasi dan Jasa Internet. Adapun sebelumnya WIFI masuk di sektor Barang konsumen non primer, subsektor media dan hiburan, industri media, sub industri periklanan.

Hal ini mengacu kepada evaluasi kinerja perseroan pada tahun 2021, dimana 74,23 persen dari total 390,9 Miliar pendapatan bersih perseroan didominasi oleh pendapatan digital atas pemanfaatan portal web dan platform aplikasi yang dibangun perseroan.

Figur ini berbeda dengan kondisi saat perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2020 dimana pendapatan perseroan saat itu masih didominasi pendapatan periklanan. Perseroan juga masuk sebagai konstituen 70 saham syariah terlikuid (Jakarta Islamic Index 70) efektif per 1 Juli 2022.

Perseroan, melalui anak usahanya PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave), sudah memulai operasional jaringan serat optik sepanjang 2.800 km rel kereta di pulau Jawa mulai dari Merak hingga Banyuwangi dengan kapasitas maksimal mencapai 64 Tbps.

Solusi yang ditawarkan meliputi Core leasing/Dark Fibre, Managed Capacity, Collocation, serta Tower Fiberization. Positioning Perseroan sebagai Neutral Carrier Provider diharapkan dapat membuka kolaborasi seluas-luasnya dengan para pelaku jasa internet dan telekomunikasi serta menjadi enabler bagi perkembangan ekosistem digital Indonesia.

Selain itu WIFI juga diketahui telah memulai operasional atas layanan Content Delivery Network yang bekerjasama dengan Huawei Cloud dengan memanfaatkan Edge Data Center yang dibangun perseroan di berbagai lokasi di Pulau Jawa.

