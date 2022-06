Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Dibuka Melemah ke Rp14.800

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (30/6/2022) pukul 09.06 WIB dibuka melemah di level Rp14.800 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (30/6/2022) nilai rupiah terhadap dolar AS hari ini menguat 33 poin atau setara 0,22 persen.

Sedangkan indeks dolar AS di pasar spot hari ini terkoreksi tipis 0,01 persen atau 0,011 poin ke level 105,095.

Baca Juga : IHSG Dibuka Menguat, Saham Batu Bara Memanas

Mengutip data Bank Indonesia, kurs transaksi dolar Amerika Serikat pada Kamis (30/6/2022) mematok harga jual Rp14.922,24 sedangkan harga beli senilai Rp14.773,76.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dalam risetnya, nilai tukar rupiah akan dibuka berfluktuatif namun berpotensi ditutup melemah.

“Tetapi berisiko ditutup melemah di rentang Rp14.840 - Rp14.890 per dolar AS,” jelas Ibrahim, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 30 Juni 2022

Sementara itu, Ibrahim mengatakan Ibrahim mengatakan tergelincirnya indeks dolar AS berkaitan dengan melemahnya imbal hasil US Treasury.

Sejumlah mata uang di Asia Pasifik dibuka menguat antaralain dolar Singapura 0,07 persen dan yuan China 0,05 persen.

Adapun nilai mata uang yang terdepresiasi yaitu dolar Taiwan 0,22 persen, won Korea 0,04 persen, baht Thailand 0,25 persen, dan dolar Hongkong 0,01 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :