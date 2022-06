Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 15 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bakal kembali ke zona merah seiring sejumlah sentimen negatif yang menaungi perdagangan Rabu (15/6/2022).

Berdasarkan data Bloomberg, pada Selasa (14/6/2022) IHSG berhasil berbalik menguat 0,78 persen atau 54,44 poin dan akhirnya parkir ke level 7.049,88, setelah dua hari perdagangan sebelumnya melemah.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang mengungkapkan indeks Dow Jones di AS turun tajam selama 4 hari berturut-turut sebesar 8,27 persen, dalam perdagangan Selasa kembali melemah 151,91 poin atau 0,5 persen.

Dengan demikian, selama 5 hari Indeks DJIA turun tajam sebesar 8,77 persen mengantisipasi naiknya Fed Fund Rate (FFR) sebesar 75 basis poin yang akan diumumkan pada 15 Juni 2022 sebagai respons naiknya inflasi tertinggi selama 41 tahun terakhir.

"Tingginya inflasi AS dan akan agresifnya The Fed menaikkan FFR bukan hanya berdampak atas tajamnya kejatuhan Indeks DJIA tetapi juga berdampak atas naiknya yield obligasi AS segala tenor khususnya tenor 10 tahun yang saat ini sudah mendekati level 3,5 persen," paparnya, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya, kejatuhan tajam Indeks DJIA dan naiknya yield obligasi AS dikombinasikan dengan berlanjutnya kejatuhan harga beberapa komoditas seperti minyak, batu bara, emas, nikel, dan timah bakal menjadi sentimen negatif bagi IHSG.

Selain itu, penurunan nilai tukar rupiah atas dolar AS juga terus terjadi bersamaan dengan penantian pengumuman resuffle kabinet berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perdagangan Rabu ini.

Edwin memperkirakan rentang pergerakan IHSG pada 6.972-7.128. Dia merekomendasikan jual saham TINS, INCO, ANTM, dan MDKA. Selanjutnya, rekomendasi beli disematkan pada saham SMGR, ISAT, CPIN, PGAS, MEDC UNTR, TBIG, BMRI, JSMR, dan JPFA.

Secara terpisah, analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan dalam risetnya menjelaskan, IHSG akan kembali menguat pada perdagangan hari ini. Secara teknikal, candlestick membentuk higher high dan higher low dengan stochastic yang menyempit mengindikasikan potensi rebound.

Namun, penguatan diperkirakan hanya bersifat sementara dikarenakan masih ada tekanan inflasi global serta kebijakan suku keputusan suku bunga The Fed.

Dennies memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.893 dan 6.971 serta resistance 7.088 dan 7.127.

09:05 WIB IHSG dibuka fluktuatif IHSG berfluktuasi pagi ini dengan mampir ke zona merah sesaat setelah pembukaan, dan berbalik arah menguat 0,10 persen atau 6,71 poin ke 7.056 pada 09.05 WIB. Sebanyak 209 saham menguat, 152 saham melemah dan 174 saham stagnan.

