Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 9 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berpotensi melemah pada perdagangan hari ini ke kisaran Rp14.500, Kamis (9/6/2022).

Pada perdagangan Rabu (8/6), rupiah ditutup melemah 0,26 persen atau 37,5 poin ke Rp14.491 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,27 persen ke 102,59.

Adapun pada perdagangan hari ini, Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang dalam riset hariannya berpotensi bergerak dalam kisaran Rp14.430 - Rp14.530 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS bergerak menguat tipis pagi ini. Indeks yang melacak pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama tersebut terpantau naik 0,05 persen ke level 102,596 pada pukul 7.59 WIB.

Dolar AS diperkirakan masih akan tertekan karena Bank Sentral Eropa Kamis akan program pembelian aset sebagai awal kenaikan suku bunga bulan Juli, seehingga dapat memperkuat mata uang euro.

“Dolar bisa ditarik lebih rendah oleh euro yang lebih kuat menyusul sikap hawkish ECB," tulis analis Commonwealth Bank of Australia Carol Kong, dikutip Bloomberg, Kamis (9/6/2022).

Pergerakan rupiah juga diperkirakan mengikuti laju mata uang lainnya di Asia. Pagi ini, yen Jepang menguat 0,01 persen terhadap dolar AS, sedangkan dolar Singapura melemah 0,08 persen, yuan turun 0,2 persen, dan baht Thailand melemah 0,02 persen.

15:04 WIB Rupiah ditutup melemah 75 poin Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,52 persen atau 75 poin ke level Rp14.566 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,1 persen atau 0,1 poin ke level 102,642 pada pukul 13.04 WIB. 13:47 WIB Rupiah terlemah di Asia Pukul 13.40 WIB, rupiah turun 78,5 poin atau 0,54 persen menjadi Rp14.570 per dolar AS. Rupiah menjadi yang terlemah di antara mata uang Asia lainnya. 11:30 WIB Rupiah melemah 65 poin Nilai tukar rupiah melemah 0,45 persen atau 65 poin ke level Rp14.557 per dolar AS pada pukul 11.29 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,09 persen atau 0,088 poin ke level 102,454 pada pukul 11.19 WIB. 11:07 WIB Rupiah melemah 59 poin Nilai tukar rupiah melemah 0,41 persen atau 59 poin ke level Rp14.551 per dolar AS pada pukul 11.06 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,11 persen atau 0,109 poin ke level 102,433 pada pukul 10.56 WIB. 10:19 WIB Rupiah melemah 57 poin Nilai tukar rupiah melemah 0,4 persen atau 57 poin ke level Rp14.549 per dolar AS pada pukul 10.15 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,01 persen atau 0,01 poin ke level 102,532 pada pukul 10.07 WIB. 09:05 WIB Rupiah dibuka melemah Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,17 persen atau 25 poin ke level Rp14.516 per dolar AS. Pada pukul 09.03 WIB, rupiah bergerak melemah 44 poin atau 0,3 persen ke Rp14.535 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,06 persen atau 0,066 poin ke level 102,608 pada pukul 08.53 WIB.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :