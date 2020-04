Kurs Jisdor Menguat ke Rp15.415, Rupiah Terapresiasi di Pasar Spot

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menyentuh posisi Rp15.415 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (29/4/2020).

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp15.415 per dolar AS, menguat 73 poin atau 0,47 persen dari posisi Rp15.488 pada Selasa (28/4/2020).

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menguat 57 poin atau 0,37 persen ke level Rp15.388 per dolar AS pad apukul 10.21 WIB.

Baca Juga : Bos BI Tegaskan Potensi Penguatan ke Rp15.000, Rupiah Terbaik Kedua di Asia

Pada perdagangan Selasa (28/4/2020), nilai tukar rupiah berakhir melemah 60 poin atau 0,39 persen ke level Rp15.445 per dolar AS.

Kurs rupiah terhadap dolar AS mengawali perdagangan hari ini dengan penguatan 90 poin atau 0,58 persen ke level Rp15.355 per dolar AS pagi ini. Sepanjang pagi ini, rupiah bergerak dalam kisaran Rp15.355-Rp15.388 per dolar AS.

Bank Indonesia kembali menegaskan potensi rupiah menguat ke level Rp15.000 per dolar AS pada akhir 2020 seiring kuatnya fundamental perekonomian.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 29 April 2020

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan saat ini posisi rupiah di kisaran Rp15.400 per dolar AS terbilang undervalue. Oleh karena itu, pihaknya optimistis rupiah dapat menuju Rp15.000 pada akhir 2020.

"Salah satu pendorong rupiah ialah defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. Semula 2,5 persen - 3 persen dari PDB, insyaallah akan lebih rendah dari itu. Saat ini masih Rp15.400 karena faktor teknikal," paparnya, Rabu (29/4/2020).

Selain itu, Bank Indonesia berkomitmen menjaga pasar dan stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga akan melakukan intervensi di pasar spot, DNDF, dan SBN

"Kami juga optimis adanya inflow yang lebih besar. Biasanya setelah 4 bulan outflow, akan selaku diikuti periode inflow," imbuhnya.

Sementara itu, indeks dolar, yang melacak pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang utama dunia lainnya, pagi ini terpantau melemah 0,15 poin atau 0,154 persen ke level 99,711 pada pukul 10.41 WIB.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah) Tanggal Kurs 29 April Rp15.415 28 April Rp15.488 27 April Rp15.591 24 April Rp15.553 23 April Rp15.630

Sumber: Bank Indonesia

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : nilai tukar rupiah jisdor