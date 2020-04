Kurs Jisdor Melemah ke 15.543, Dolar AS Tekan Rupiah di Pasar Spot

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menyentuh posisi Rp15.543 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Senin (20/4/2020).

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp15.543 per dolar AS, melemah 40 poin atau 0,26 persen dari posisi Rp15.503 pada Jumat (17/4/2020).

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menyentuh level Rp15.485 per dolar AS pukul 09.35 WIB dengan depresiasi sebesar 20 poin atau 0,13 persen dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Jumat (17/4/2020), nilai tukar mata uang rupiah berhasil ditutup di level Rp15.465 per dolar AS dengan penguatan tajam sebesar 175 poin atau 1,12 persen.

Rupiah mulai tergelincir dari penguatannya dengan dibuka terdepresiasi tipis 5 poin ke level Rp15.470 per dolar AS pada Senin (20/4/2020). Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak dalam kisaran 15.470 – 15.506 per dolar AS.

Sebaliknya, indeks dolar, yang melacak pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang utama dunia lainnya, pagi ini terpantau naik 0,1 persen atau 0,102 poin ke posisi 99,782 setelah berakhir di level 99,782 pada Jumat (17/4).

Sepanjang perdagangan pagi ini, indeks dolar AS bergerak dalam kisaran level 99,730 – 99,919.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah) Tanggal Kurs 20 April Rp15.543 17 April Rp15.503 16 April Rp15.787 15 April Rp15.707 14 April Rp15.722

Sumber: Bank Indonesia

