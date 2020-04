Rencana Trump Soal Pembatasan Sosial Bikin Dolar AS dan Emas Tertekan

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden AS Donald Trump yang akan membuka kembali pembatasan sosial di AS pada awal bulan Mei 2020 membuat permintaan terhadap aset aman seperti dolar AS dan emas berkurang.

Pada perdagangan Rabu (15/4/2020) pukul 10.16 WIB, indeks dolar AS rebound tipis 0,01 persen menuju level 98,897. Sementara itu, harga emas melemah seiring dengan meningkatnya minat investor ke aset berisiko.

Harga emas spot turun 0,25 persen atau 4,3 poin menjadi US$1.722,67 per troy ounce. Adapun, harga emas Comex kontrak Juni 2020 melemah 0,98 persen atau 17,4 poin menuju US$1.751,50 per troy ounce.

Analis Monex Investindo Futures Andian dalam publikasi risetnya menyampaikan Donald Trump pada pidato pagi tadi mengumumkan kembali rencana penghapusan pembatasan sosial di AS, yang diberlakukan sebagai pencegahan penyebaran wabah corona di AS yang telah mencatat jumlah penderita cukup tinggi.

Penghapusan pembatasan ini semulanya direncanakan akan dihapus pekan ini, setelah perayaan Paskah, tetapi jumlah penderita yang masih meningkat menyebabkan Trump mengundurkan niatnya tersebut.

"Pasar merespon positif rencana penghapusan pembatasan sosial di AS, dan membantu penguatan aset-aset berisiko dengan bursa Wall Street mencatat penguatan, dan dolar AS yang menjadi aset likuid di tengah kekhawatiran penyebaran corona, melemah," paparnya, Rabu (15/4/2020).

Pejabat The Fed memandang penghapusan pembatasan sosial pada 1 Mei mendatang sebagai langkah yang terburu-buru, tetapi mungkin diperlukan sebagai langkah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah goyah.

Pasar akan menantikan data Core Retail Sales & Retail Sales AS jam 19:30 WIB malam nanti, untuk peluang penggerak dolar AS. Selain itu, Bank of Canada akan merilis kebijakan moneter terbarunya jam 21:00 WIB, diikuti konferensi pers 30 menit setelahnya. Menjadi penggerak untuk USDCAD

Menurut Andian, untuk harga emas spot berpeluang turun menguji support US$1690 - US$1710 bila minat pasar pada aset berisiko terus meningkat. Level resistan pada kisaran US$1740 - US$1760.