Petrosea (PTRO) Bagikan Dividen US$7 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten batu bara PT Petrosea Tbk. (PTRO) akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar US$7 juta yang akan siap didistribusikan pada 15 Mei 2020.

Pembagian dividen tersebut sudah direstui oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berlangsung, Senin (13/4/2020) lalu.

Adapun, angka pembagian dividen tersebut merupakan 22,4 persen dari total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 2019, yaitu sebesar US$31,17 juta.

Dengan demikian, dari total 1,008 miliar lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh, PTRO akan membagikan dividen per saham atau dividend per share sebesar US$0,00694 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 23 April 2020.

Sementara itu, laba bersih perseroan setelah dikurangi dividen nantinya akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan perseroan.

Secara detail, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 21 April 2020. Sementara itu, cum dividen di pasar tunai pada 23 April 2020.

Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen atau ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 22 April 2020. Selanjutnya, ex dividen di pasar tunai pada 24 April 2020.

Adapun, tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen atau record date pada 23 April 2020. Pembayaran dividen tunai tahun buku 2019 akan dilakukan pada 15 Mei 2020.

Di sisi lain, harga saham PTRO diperdagangkan di level Rp1.385 per saham hingga penutupan perdagangan, Rabu (15/4/2020). Emiten anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) itu diperdagangkan dengan price earning ratio (PER) 3,22 kali.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : dividen petrosea tbk