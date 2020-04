Ringkasan Perdagangan 13 April: IHSG ke Zona Merah, Rupiah Menguat Tajam

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terguling ke zona merah dan berakhir di posisi lebih rendah seiring dengan melemahnya pasar saham global.

Sebaliknya, nilai tukar rupiah berhasil menguat tajam bahkan unjuk gigi menjadi jawara di antara mata uang negara-negara di Asia, menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Berikut adalah ringkasan perdagangan di pasar saham, mata uang, dan komoditas yang dirangkum Bisnis.com, Senin (13/4/2020):

Bursa Asia Turun, IHSG Terseret Berakhir di Zona Merah

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir terkoreksi 0,54 persen atau 25,18 poin ke level 4.623,89. Sebanyak 7 dari 10 sektor dalam IHSG menetap di wilayah negatif, dipimpin aneka industri (-2,21 persen) dan industri dasar (-1,21 persen).

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang masing-masing turun 1,7 persen dan 4,3 persen menjadi penekan utama pelemahan IHSG.

Secara keseluruhan, bursa Asia terkoreksi bersama equity futures S&P 500 Amerika Serikat, ketika para investor bersiap untuk memasuki musim laporan keuangan korporasi di tengah ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya seputar dampak pandemi virus corona (Covid-19) terhadap perusahaan.

Hari ke-4 PSBB Jakarta, Transaksi Bursa Sentuh Level Terendah April 2020

Transaksi saham pada perdagangan hari ini tercatat yang paling rendah sepanjang periode berjalan April 2020. Transaksi saham mencakup transaksi di pasar reguler, tunai, dan negosiasi.

Pada perdagangan hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 0,54 persen atau 25,185 poin ke level 4.623.894. Pada sesi tersebut, sebanyak 199 saham menguat, 207 mengalami koreksi, dan 148 stagnan.

Total nilai transaksi di pasar reguler, tunai, dan negosiasi senilai Rp5,54 triliun pada akhir penutupan atau menjadi yang terendah sepanjang April 2020.

Mantap, Rupiah Menguat Lagi dan Jadi Juara Asia

Menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berhasil menguat dan mencetak kinerja harian terbaik di jajaran mata uang Asia.

Rupiah ditutup di level Rp15.630 per dolar AS, terapresiasi 1,57 persen atau 250 poin. Penguatan rupiah jauh memimpin kinerja mata uang Asia lainnya yang mayoritas justru melemah di hadapan dolar AS.

Penguatan tersebut pun melanjutkan kinerja ciamik rupiah pada akhir pekan lalu, Kamis (9/4/2020) yang melesat hingga 2,28 persen. Capaian tersebut menjadi kinerja harian terbaik rupiah sejak 7 Oktober 2015, yang kala itu terapresiasi 3,1 persen. Adapun, sepanjang tahun berjalan 2020 rupiah telah terkoreksi 12,7 persen.

Harga Batu Bara Terus Ambles, Akankah China Intervensi?

Harga batu bara China terus ambles bisa memicu intervensi pemerintah Negeri Panda terhadap harga bahan bakar tersebut di tengah upaya menopang kembali perekonomian yang merugi akibat pandemi Covid-19.

Dilansir melalui Bloomberg, Pemerintah China akan terus mencoba menjaga harga listrik tetap rendah untuk memulai kembali perekonomian menurut para analis.

Sasaran itu diperkirakan akan terbantu oleh penurunan harga patokan di atas 500 yuan China per ton atau batas bawah yang coba dipertahankan oleh Negeri Panda.

Usai Kesepakatan OPEC+, Harga Minyak Akhirnya Melambung

Harga minyak melonjak lebih dari US$1 per barel hari ini setelah aliansi OPEC+ menyepakati pemangkasan produksi hingga 9,7 juta barel per hari.

Namun kenaikan harga tersebut dinilai belum bisa menutup kelebihan pasokan karena penurunan permintaan akibat pendemi virus corona.

Menteri Perminyakan Kuwait mengatakan total pemotongan pasokan minyak global bisa mencapai 20 juta barel per hari, sekitar 20 persen dari pasokan global.

Pergerakan Harga Emas

Harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 terpantau merosot 17,30 poin atau 0,99 persen ke level US$1.735,50 per troy ounce pukul 20.33 WIB, saat indeks dolar AS naik tipis 0,09 persen atau 0,088 poin ke posisi 99,570.

Di dalam negeri, harga emas batangan Antam berdasarkan daftar harga emas untuk Butik LM Pulogadung Jakarta namun naik Rp1.000 menjadi level Rp952.000 per gram.

Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas bertambah Rp2.000 ke posisi Rp848.000 per gram dari harga sebelumnya.