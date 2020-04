5 Berita Populer Market, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 1 April 2020 dan Harga Emas Hari Ini, 1 April 2020

Pergerakan nilai tukar rupiah berakhir melemah 140 poin atau 0,86 persen ke level Rp16.450 per dolar AS, saat indeks dolar AS naik 0,35 persen atau 0,348 poin ke posisi 99,396, pada Rabu (1/4/2020).

Adapun, kurs rupiah menyentuh posisi Rp16.413 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (1/4/2020). Kurs referensi Jisdor itu, melemah 46 poin atau 0,28 persen dari posisi Rp16.367 pada Selasa (31/3/2020).

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Rabu (1/4/2020) turun dari harga pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp911.000 per gram, turun Rp13.000 dari posisi pada perdagangan sebelumnya, Selasa(31/3/2020).

Harga emas batangan di Pegadaian hari ini, Kamis (2/4/2020), diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.

Harga emas cetakan UBS ukuran 0,5 gram turun Rp7.000 ke posisi Rp494.000, setelah sempat menyentuh angka Rp501.000 pada Rabu (1/4/2020).

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Kamis (2/4/2020) naik dari harga pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp918.000 per gram, naik Rp7.000 dari posisi pada perdagangan sebelumnya, Rabu(1/4/2020).

Pada awal perdagangan Rabu (1/4/2020), harga emas mengalami koreksi tipis dan meninggalkan level US$1.600 per troy ounce.

Pada pukul 5.30 WIB, harga emas Comex kontrak teraktif Juni 2020 terkoreksi 0,72 persen atau 11,5 poin menjadi US$1.585,1 per troy ounce. Adapun, harga emas spot melesu 0,04 persen atau 0,63 poin menjadi US$1.576,65 per troy ounce.

