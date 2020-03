Dolar Tembus Rp16.000 Akibat Investor Panik Jual

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 10.18 WIB, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sudah menembus level Rp16.037, melemah 0,79 persen. Adapun pada awal perdagangan rupiah berada di level Rp15.950 per dolar AS.

