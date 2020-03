Indeks Dolar Menguat, Rupiah Kembali Loyo Pagi Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (5/3/2020), setelah rebound tajam pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terpantau melemah 45 poin atau 0,32 persen ke level Rp14.158 per dolar AS pada pukul 08.24 WIB dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah dibuka di zona merah dengan pelemahan 8 poin atau 0,06 persen ke level Rp14.121 per dolar AS, setelah pada akhir perdagangan Rabu (4/3) ditutup menguat tajam 170 poin atau 1,19 persen ke level Rp14.113 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak pada kisaran Rp14.121-Rp14.158 per dolar AS.

Meskipun melemah, direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim menilai efek stimulus dari BI masih berlanjut pada hari ini apalagi ditambah dengan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) yang mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga acuan 50 basis poin (bps) menjadi 1-1,25 persen pada Selasa pagi waktu setempat.

“Sentimen pelaku pasar terangkat, dan kembali masuk ke aset dengan imbal hasil tinggi, salah satunya rupiah,” paparnya.

Sejalan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,036 poin atau 0,04 persen ke level 97,372 pada pukul 08.16 WIB.

Indeks dolar AS sebelumnya dibuka di zona hijau dengan penguatan tipis 0,007 poin atau 0,01 persen ke level 97,343, setelah pada akhir perdagangan Rabu (4/3) ditutup menguat 0,183 poin atau 0,19 persen ke level 98,336.