Bisnis.com, JAKARTA – Indeks saham acuan Korea Selatan berhasil membukukan rebound pada perdagangan hari ini, Jumat (3/11/2017), sejalan dengan penguatan 393 saham.

Indeks Kospi ditutup naik 0,46% atau 11,61 poin di level 2.557,97, setelah dibuka dengan rebound 0,47% atau 12,01 poin di posisi 2.558,37.

Adapun pada perdagangan Kamis (2/11), Kospi ditutup melemah 0,40% atau 10,11 poin di level 2.546,36.

Sebanyak 393 saham menguat, 295 saham melemah, dan 73 saham stagnan dari 761 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Sejumlah saham terpantau mendongkrak pergerakan Kospi, di antaranya Dongwha Pharm Co. Ltd. (+1,54%), Woori Bank (+0,92%), dan KR Motors Co. Ltd. (+0,49%).

Di sisi lain, saham Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. dan Hitejinro Holdings Co. Ltd. yang masing-masing melemah 0,58% dan 0,47% berada di antara deretan saham yang bergerak negatif dan membatasi penguatan Kospi.

Sementara itu, nilai tukar won mampu melanjutkan apresiasinya untuk hari kelima berturut-turut setelah ditutup menguat meski hanya sebesar 0,05% atau 0,52 poin di 1.113,79 per dolar AS.

Dilansir Bloomberg, won terapresiasi untuk perdagangan hari kelima berturut-turut terhadap dolar AS sekaligus membukukan penguatan mingguan terbesar sejak Juli, ditopang rekor yang dicatatkan surplus transaksi berjalan.

Surplus transaksi berjalan Korea Selatan melebar secara year-on-year menjadi US$12,2 miliar pada September. Hal ini membantu reli won yang telah membawa mata uang tersebut menuju performa terkuatnya sejak Juli.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 3/11/2017 2.557,97 +0,46% 2/11/2017 2.546,36 -0,40% 1/11/2017 2.556,47 +1,31% 31/10/2017 2.523,43 +0,86% 30/10/2017 2.501,93 +0,21%

Sumber: Bloomberg