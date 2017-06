Karyawan beraktivitas di depan layar indeks harga saham gabungan (IHSG), di Jakarta, Rabu (7/6). - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten manufaktur kayu PT Integra Indocabinet Tbk. resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WOOD. Saham perdana WOOD dicatatkan pada level harga Rp260 per saham.



Dalam initial public offering (IPO) ini, WOOD menjadi emiten ke-550 yang listing di BEI. WOOD melepas 1,25 miliar lembar saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.



Halim Rusli, Presiden Direktur Integra lndocabinet, mengatakan harga saham perdana WOOD ditetapkan sebesar Rp260 per Iembar saham. Dengan harga tersebut, perseroan meraup dana IPO sebesar Rp325 miliar.



"Kami harap saham WOOD dapat respons yang positif dari investor pada hari pertama perdagangannya," ujar Halim, Rabu (21/6/2017).



Sekitar satu jam setelah mulai diperdagangkan di lantai bursa, saham WOOD telah diperdagangkan sebanyak 198,3 juta lembar pada kisaran harga Rp264-390 per saham. Transaksi itu mendorong harga saham WOOD naik 16,92% ke level Rp304 per saham hingga 10.15 WIB.



Dana yang diperoleh dari IPO, sekitar 90% akan digunakan perseroan untuk belanja modal dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan/atau entitas anak.