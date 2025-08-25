Bisnis Indonesia Premium
Tambah Produk, Hassana Boga (NAYZ) Incar Pertumbuhan Kinerja

Hassana Boga Sejahtera (NAYZ) mengincar pertumbuhan kinerja dengan diversifikasi produk, meluncurkan kembali Bumbu Khusus MPASI dengan formula baru.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:49
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. (NAYZ) menargetkan pertumbuhan kinerja melalui diversifikasi produk, termasuk inovasi bumbu khusus MPASI.
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. (NAYZ) menargetkan pertumbuhan kinerja melalui diversifikasi produk, termasuk inovasi bumbu khusus MPASI.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. (NAYZ) atau HBS Food mengincar pertumbuhan kinerja melalui diversifikasi produk.

Bambang Setiadji, Direktur Hassana Boga Sejahtera, menyampaikan inovasi produk seperti bumbu khusus MPASI akan berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Melalui strategi diversifikasi produk dan fokus pada segmen konsumen muda, HBS Food menargetkan peningkatan pangsa pasar sekaligus memperkuat citra sebagai emiten yang konsisten menghadirkan nilai tambah bagi para pemegang saham.

“Dengan keunggulan formula terbaru, perseroan optimistis bahwa Bumbu Khusus MPASI Nayz dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memperkuat posisi HBS Food sebagai pemain utama di segmen makanan sehat anak,” paparnya dalam siaran pers, Senin (25/8/2025).

HBS Food resmi mengumumkan relaunching produk Bumbu Khusus MPASI untuk memenuhi permintaan pasar sekaligus menghadirkan solusi sehat bagi anak-anak Indonesia. Produk bumbu khusus MPASI Nayz sebelumnya telah hadir di pasaran dua tahun lalu.

Kini, perseroan kembali menghadirkan produk tersebut dengan formula yang telah ditingkatkan melalui tambahan kandungan Omega 3 dan Omega 6, yang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, fungsi kognitif, serta kesehatan sistem saraf anak sejak usia dini. Selain itu, kandungan ini juga membantu memperkuat daya tahan tubuh sehingga anak dapat tumbuh dengan optimal.

Relaunching ini juga sejalan dengan misi perseroan untuk menjadi perusahaan penyedia makanan sehat terdepan di Indonesia. HBS Food melihat bahwa kebutuhan akan produk MPASI yang sehat, rendah garam dan gula, serta kaya nutrisi terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi anak.

Lebih jauh, kehadiran kembali produk ini diproyeksikan dapat memperluas jangkauan pasar NAYZ di berbagai daerah di Indonesia. Perseroan menilai bahwa tren gaya hidup sehat dan meningkatnya angka kelahiran menjadi peluang signifikan untuk memperkuat penetrasi produk MPASI sehat.

“Dengan jaringan distribusi yang telah terbentuk baik secara offline maupun online, HBS Food optimistis dapat menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia,” jelas Bambang Setiadji.

Berdiri pada 2 Oktober 2014, saat ini perseroan menjalankan 1 pabrik makanan bayi yang berlokasi di Tangerang. Produk-produk perseroan meliputi MPASI (Makanan Pendamping ASI) organik, BBGrow yang mendukung pertumbuhan anak, Nayz Puding Susu, Nayz Cereal, Kaldu Nayz, dan produk tematik khusus yang dirancang untuk kebutuhan spesifik anak.

Hingga 2024, perseroan dan entitas anak tumbuh menjadi retail dan kemitraan yang tersebar di lebih dari 2.000 outlet di seluruh Indonesia.

 

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

