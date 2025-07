Kurs Jual Beli Dolar AS Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif tetapi akan ditutup melemah di rentang Rp16.310—16.360 per dolar AS pada perdagangan pekan ini, Senin (28/7/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan pekan lalu dengan melemah 0,15% ke level Rp16.320 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS justru menguat 0,18% ke posisi 97,55

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi menerangkan, sejumlah sentimen di dalam maupun luar negeri mempengaruhi kinerja rupiah dan penguatan dolar AS. Di luar negeri, AS sepakat memangkas tarif impor barang dari Jepang menjadi 15% dari semula 25%.

“Hal ini memperkuat sentimen bahwa negara-negara lain juga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan sebelum batas waktu,” kata Ibrahim dalam keterangan resminya, Jumat (25/7/2025).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.323 dan harga jual sebesar Rp16.243 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.475. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.475 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.318 dan Rp16.343 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.235 dan Rp16.435 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.05 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.310 dan Rp16.340.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual senilai Rp16.425. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.48 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.01 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.425.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.323 dan harga jual sebesar Rp16.338 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.190 dan jual sebesar Rp16.470. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.