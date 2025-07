IHSG Ditutup Bertenaga, Deretan Saham Baru Listing CDIA, COIN, & PSAT Top Gainers

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 6.943,92 pada perdagangan hari ini, Rabu (9/7/2025). Sejumlah saham yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan kinerja paling moncer atau top gainers pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data BEI, IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,57% ke level 6.943,92. IHSG dibuka di level 6.918,7 pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level terendah 6.907,21 dan mencatatkan level tertinggi sepanjang perdagangan hari ini di level 6.943,92.

IHSG ditutup dengan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp10,4 triliun, volume transaksi 25,73 miliar lembar, dan frekuensi transaksi 1,06 juta kali. Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp12.271 triliun.

Pada perdagangan hari ini, sebanyak 379 saham menguat, 218 saham melemah, dan 367 saham tak beranjak atau stagnan.

Deretan saham dengan nilai transaksi tinggi mencatatkan penguatan harga pada perdagangan hari ini. Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) misalnya melonjak 11,27%.

Kemudian, harga saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) naik 4,79% dan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) melonjak 33,85%

Deretan saham yang baru melantai di Bursa pun mencatatkan kinerja kinclong pada perdagangan hari ini. Harga saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) yang baru listing hari ini misalnya mencatatkan lonjakan harga 35%.

Lalu, harga saham PT Indokripto Koin Semesta (COIN) juga melonjak 34,74% dan PT Pancaran Samudera Transport Tbk. (PSAT) naik 24,89%. Deretan saham yang baru melantai di Bursa itu pun menjadi top gainers atau saham dengan kinerja pertumbuhan tertinggi hari ini.

Terdapat pula deretan saham yang mencatatkan kinerja paling jeblok atau top losers. Harga saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) turun 15%, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID) turun 14,64%, PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) turun 14,63%.

Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pergerakan saat ini IHSG masih bergerak dalam kisaran sempit dengan volume dan value perdagangan yang relatif masih lebih rendah dari rata-rata harian. Hal ini mengisyaratkan investor masih cenderung wait and see menantikan katalis baru yang kuat.

Dari data ekonomi, daya beli masyarakat terindikasi masih cenderung lemah. Indeks Consumer Confidence Indonesia pada Juni 2025 tercatat sedikit naik ke level 117,8 dari 117,5 di Mei 2025. Meskipun terdapat kenaikan, namun masih mendekati level terendah sejak September 2022.

Selanjutnya akan dirilis data penjualan ritel per Mei 2025 yang diperkirakan naik 0,3% secara tahunan (year on year/yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami penurunan 0,3% yoy.

Dari luar negeri, investor menantikan FOMC Minutes untuk mencari indikasi arah kebijakan moneter The Fed sepanjang sisa tahun ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.