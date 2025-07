Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI Siang Ini, Selasa (8/7)

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp16.269 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (8/7/2025). Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemag ke posisi Rp16.269 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (8/7/2025), setelah munculnya keputusan pengenaan tarif impor 32% oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,02% atau 2,5 poin ke level Rp16.237 lalu bergerak melemah. Indeks dolar Amerika Serikat (AS) turun 0,16% atau 0,16 poin ke level 97,32.

Sementara itu, sejumlah mata uang di Asia lainnya terpantau bervariasi. Yen Jepang, misalnya, menguat 0,12%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Singapura melemah 0,09%, dolar Taiwan menguat 0,11%, dan won Korea Selatan melemah 0,63%.

Lalu, peso Filipina melemah 0,31%, yuan China melemah 0,04%, rupee India menguat 0,21%, baht Thailand melemah 0,33%, dan ringgit Malaysia menguat 0,14% terhadap dolar AS.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengatakan mereka akan mulai mengirim surat ke negara-negara pada hari Jumat, menjelang batas waktu 9 Juli. Ia mengumumkan bahwa beberapa tarif yang dikenakan akan berada dalam kisaran 10% hingga 70% dan akan berlaku pada tanggal 1 Agustus.

Terkini, Presiden Trump resmi menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% atas seluruh produk Indonesia yang masuk ke Negeri Paman Sam tersebut.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.400 per pukul 08.05 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 12.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.224 dan Rp16.251 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.135 dan Rp16.335 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.06 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.375.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.300. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 9.48 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.34 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 12.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.230 dan harga jual sebesar Rp16.247 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.095 dan jual sebesar Rp16.395. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 12.05 WIB.