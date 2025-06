ITDC Raih Special Awards dalam Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyabet penghargaan Special Awards dalam Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2025 yang digelar pada Senin (30/6/2025).

Dalam BIA 2025, ITDC meraih penghargaan Special Awards kategori The Best Integrated Tourism Destination: KEK Mandalika. Pada tahun ini, Bisnis Indonesia Award (BIA) mengusung tema Resilience Towards Uncertainty.

Acara yang digelar Bisnis Indonesia Group untuk ke-23 kalinya ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelaku usaha yang tangguh menghadapi tantangan ekonomi global. Pada tahun ini, BIA 2025 menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan berkinerja terbaik dari berbagai kategori industri, yakni 39 kategori emiten non-bank dan 7 kategori perbankan.

Ajang yang dimulai sejak 2002 ini juga bertujuan untuk mendorong dunia usaha agar dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Penyelenggaraan BIA 2025 menjadi bagian dari rangkaian program strategis Bisnis Indonesia Group sepanjang tahun dalam merayakan 4 Dekade Bisnis Indonesia.

InJourney Tourism Development Corporation merupakan bagian dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021.

ITDC berfokus pada pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terintegrasi di Indonesia. InJourney Tourism Development Corporation juga dipercaya untuk pengembangan kawasan The Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki luas 1.175 hektare.

The Mandalika “The Ultimate Lifestyle Sportstainment Destination” telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak 2017 dan telah menarik investasi sebesar US$1,3 miliar.

Saat ini, KEK Mandalika sedang diciptakan sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dengan berbagai fasilitas dan atraksi internasional, termasuk Pertamina Mandalika International Circuit, yang menjadi tempat penyelenggaraan event balap motor dunia seperti WSBK, MotoGP dan Asian Road Racing Championship (ARRC).

Sebagai pengelola kawasan pariwisata nasional, ITDC terus membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam berbagai event internasional yang berlangsung di The Mandalika.

“Kami mengajak lebih banyak brand dan pelaku usaha lokal lainnya untuk ambil bagian dalam event-event internasional di Mandalika. Seperti halnya Narmada, kita semua punya kesempatan untuk tumbuh bersama dan memperkenalkan potensi daerah ke dunia,” ujar Direktur Komersial ITDC Troy Warokka dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

Terbaru, ITDC resmi menjalin kerja sama dengan PT Narmada Awet Muda, produsen air mineral lokal unggulan asal Nusa Tenggara barat (NTB). Kerja sama ini menjadikan Narmada sebagai sponsor resmi dan penyedia air mineral (official mineral water) dalam dua ajang balap internasional bergengsi yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, yakni Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 pada 29–30 Agustus dan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 pada 3–5 Oktober 2025.

Melalui kerja sama ini, ITDC berharap dapat mendorong semangat promosi produk lokal, memperkuat keterlibatan sektor swasta daerah, dan menjadikan The Mandalika sebagai panggung dunia bagi talenta dan produk unggulan Indonesia.

Sebelumnya, ITDC secara resmi memulai pembangunan Bale Seccha dan Seccha Club pada seremoni groundbreaking yang berlangsung di Lot MHS 1, kawasan The Mandalika, pada 20 Juni 2025. Kedua proyek ini menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan berbasis active lifestyle dan community-driven destination yang saat ini tengah dikembangkan oleh ITDC.

Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel menyampaikan pengembangan Bale Seccha dan Seccha Club menjadi upaya ITDC untuk menciptakan ruang-ruang baru yang menumbuhkan budaya hidup sehat dan memperkuat konektivitas sosial.

“Bale Seccha dan Seccha Club dirancang sebagai retreat hotel dan sport lifestyle hub berbasis komunitas. Melalui sinergi kedua proyek ini, ITDC berharap dapat membentuk ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan elemen relaksasi, aktivitas olahraga, dan konektivitas sosial ke dalam satu pengalaman yang holistik,” ujarnya.