Sunata Tjiterosampurno Mundur dari Komisaris Bundamedik (BMHS)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rumah sakit PT Bundamedik Tbk. (BMHS) telah menerima surat pengunduran diri dari Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris perseroan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Bundamedik Agus Heru Darjono dalam suratnya kepada Bursa tertanggal Jumat (20/6/2025). Dalam surat itu, Agus menerangkan bahwa perseroan bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui pengunduran diri Sunata.

Agus juga memastikan, tidak ada dampak secara materiil terhadap rencana pengunduran diri Sunata dari kursi Komisaris perseroan. Akan tetapi, Agus tidak menerangkan alasan pengunduran diri Sunata dari kursi tersebut.

“Tidak ada dampak material yang merugikan terhadap reorganisasi Direksi di perseroan, baik terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan operasional perseroan,” katanya dalam keterbukaan informasi, Jumat (20/6/2025).

Sebelumnya, pada Rabu (18/6/2025), Sunata juga menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Komisaris di PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN). Padahal, Sunata baru saja menjabat sebagai komisaris BFIN sejak diputuskan dalam RUPSLB 15 April 2025.

Periode jabatannya diperpanjang untuk 2025-2028 berdasarkan Akta Berita RUPSLB No.3 tanggal 30 Januari 2025 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 30 Januari 2025.

Profil Sunata Tjiterosampurno

Melansir laman resmi BFI, Sunata telah malang melintang di sejumlah perusahaan, seperti PT Delta Dunia Makmur Tbk., PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., PT Danareksa Sekuritas, dan Boston Consulting Group.

Pria berkewarganegaraan Indonesia ini pernah menjabat sebagai Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas sejak tahun 2004–2006, Komisaris sekaligus anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sejak 2008–2015, Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) – kini berganti nama menjadi PT Buma Internasional Grup Tbk., sejak tahun 2011–2022, hingga menjadi Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama sejak tahun 2009–2021.

Sunata memperoleh gelar Master of Finance dari London Business School, Inggris pada 2002 dan Bachelor of Business Administration dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada 1995.