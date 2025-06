Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 20 Juni 2025

09:31 WIB

Phintraco Sekuritas Jagokan Saham MEDC, ELSA, MDKA Hari Ini

Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memperkirakan IHSG akan uji support 6.820-6.850 pada perdagangan hari ini atau awal pekan depan.

Tekanan yang memicu pelemahan IHSG datang dari sentimen negatif. Salah satunya, eskalasi perang Israel-Iran yang berisiko mengganggu rantai pasokan sejumlah komoditas energi (minyak dan gas).

Menurutnya, pasar khawatir bahwa perang ini dapat meluas dan melibatkan lebih banyak negara, khususnya beberapa negara besar yang mendukung baik Israel maupun Iran. Kondisi ini akan meningkatkan kompleksitas dari perang ini yang berpotensi mempersempit ruang perdamaian.

"Pasar khawatir akan potensi terganggunya rantai pasokan sejumlah komoditas energi, khususnya minyak dan gas yang memicu kenaikan harga pada kedua komoditas tersebut," tulisnya dalam riset harian.

Seiring dengan kenaikan harga energi, risiko inflasi meningkat. Kondisi itu diproyeksi membuat ruang bagi bank-bank sentral, khususnya the Fed untuk memangkas suku bunga acuan pada sisa tahun ini semakin sempit.

Di sisi lain, ekonomi AS saat ini memerlukan stimulus ekonomi, termasuk stimulus fiskal. Stimulus itu diharapkan membuat ekonomi AS pulih sehingga kembali membangun kekhawatiran terhadap risiko resesi di AS yang tentunya akan berdampak negatif ke ekonomi global.

Dari domestik, lanjutnya, pelaku pasar dinilai tengah memanfaatkan sentimen perang tersebut sebagai validasi untuk melakukan sell-off.

Saham pilihan Phintraco Sekuritas pada hari ini ialah MEDC, ELSA, MDKA, MAPA, dan WIFI.