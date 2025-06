PREMIUM WRAP-UP: Sukuk BRIS, Bisnis Shopee, Antam, hingga Dividen Lo Kheng Hong

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA–Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Selasa (3/6/2025) mulai dari Sukuk BRIS, Shopee di tengah isu PHK, pembeli emas Antam hingga jatah dividen Lo Kheng Hong.

1. Kembali Tawarkan Sukuk, BRIS Cs Incaran Investor Kakap

Sejumlah perusahaan menggalang dana melalui Sukuk dan menjadi incaran investor kakap di Tanah Air. Terbaru, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI menambah efek dengan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 untuk menggalang dana Rp5 triliun.Baca selengkapnya klik di sini

2. Asa Emiten Semen Indocement (INTP) dari Penetrasi ke Indonesia Timur

Permintaan semen nasional yang diproyeksikan stagnan pada tahun ini menjadi aral bagi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) untuk memulihkan kinerja setelah membukukan hasil yang kurang memuaskan pada kuartal I/2025.

Namun, peningkatan pangsa pasar di luar Pulau Jawa, khususnya di Indonesia timur, memberikan sedikit asa bagi perseroan untuk tetap memacu penjualan meski industri semen masih dihadapkan pada sederet tantangan termasuk pelemahan daya beli, kelebihan pasokan, persaingan yang ketat, dan risiko penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) serta margin. Selengkapnya klik di sini



3. Skenario Keseimbangan Shopee di Tengah Isu Efisiensi & PHK Massal Startup Jumbo

Fenomena efisiensi massal sejumlah startup jumbo menjadi sinyal bahwa ekonomi digital Indonesia tidak kebal dari tekanan global, kompetisi pasar, dan tuntutan profitabilitas.

Efisiensi massal yang dilakukan sejumlah startup jumbo seperti TikTok-Tokopedia, Shopee, hingga upaya merger Grab-GOTO mencerminkan gejala penyesuaian besar-besaran dalam ekosistem teknologi dan ekonomi digital di Indonesia. Selengkapnya klik di sini



4. Seberapa Besar Jatah Dividen 2025 yang Dinikmati Lo Kheng Hong

Lo Kheng Hong kembali mendapatkan hilal jatah dividen 2025. Terbaru, kepastian dividen 2025 untuk Lo Kheng Hong datang dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Pembayaran kepada pemegang saham PGAS yang berhak dijadwalkan pada 2 Juli 2025. Berita selengkapnya klik di sini



5. Antam Gold Buyers Yet to See Profits in Early June 2025

Antam gold buyers have yet to benefit from potential selling profits as of early June 2025.The buyback price of Antam gold hit an all-time high (ATH) on 22 April 2025, when PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) offered a buyback rate of IDR1,888,000 per gram. Berita selengkapnya klik di sini