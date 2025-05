IHSG Dibuka Bertenaga ke 7.203, Saham Prajogo Pangestu BRPT, TPIA & CUAN Kinclong

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.203,5 pada perdagangan hari ini, Selasa (27/5/2025). Harga saham besutan taipan Prajogo Pangestu seperti BRPT, TPIA hingga CUAN kompak dibuka menguat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di posisi 7.204,17 pada perdagangan hari ini. IHSG kemudian menguat 0,21% menuju ke posisi 7.203,5 pada pukul 09.05 WIB.

Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di rentang terbawah 7.191,59 dan tertinggi 7.212,57. Adapun, kapitalisasi pasar alias market cap saat pembukaan mencapai Rp12.496 triliun.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, deretan saham dengan nilai transaksi saham tinggi di pasar dibuka kinclong. Harga saham deretan emiten besutan Prajogo Pangestu misalnya menguat.

Harga saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menguat 4,92% pada pembukaan perdagangan hari ini. Lalu, harga saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) naik 1,28% dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) naik 2,54%.

Pada perdagangan kemarin, Senin (26/5/2025), IHSG membukukan penurunan sebesar 0,36% menuju posisi 7.188,36.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai koreksi IHSG terjadi menjelang long weekend, disinyalir karena investor mulai merealisasikan keuntungan. Secara teknikal, indikator stochastic sudah menunjukkan overbought dan potensi pembalikan arah.

Selain itu terjadi kenaikan volume jual, meskipun disinyalir investor asing masih melakukan net buy. Sehingga diperkirakan IHSG masih berpeluang koreksi jangka pendek dan menguji support di 7.100.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan IHSG. Dari AS, akan dirilis data Durable Goods Orders per April 2025. Selain itu investor juga akan mencermati data Consumer Confidence AS per Mei 2025 yang diperkirakan naik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.