Investor Siap-Siap, Cum Dividen JSMR, LTLS hingga PPRI Hari Ini (19/5)

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti HEAL, TOWR hingga SKLT menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Senin (19/5/2025). Besaran dividen secara total mencapai miliaran rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada hari ini, Senin (19/5/2025) sedikitnya terdapat 4 emiten yang menjadwalkan cum dividen. Emiten tersebut antara lain, PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (JATI), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) dan PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI).

Sebagai infromasi, Lautan Luas (LTLS) telah mengumumkan akan membagikan dividen senilai total Rp65,91 miliar atau Rp45 per saham.

Investor Relations, Corporate Communication & ESG Manager LTLS Eurike Hadijaya mengatakan perseroan berhasil merealisasikan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, yang meningkat signifikan sebesar 36,9% yoy menjadi Rp220,36 miliar pada 2024.

Sebagai cerminan kinerja positif dan komitmen kepada pemegang saham, RUPST LTLS sudah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp45 per saham untuk tahun buku 2024.

"Nilai dividen ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dividen tahun buku 2023 sebesar Rp35 per saham. Total dividen tunai yang akan dibagikan mencapai Rp65,91 miliar," kata Eurike.

Berdasarkan laporan keuangan, LTLS membukukan pendapatan sebesar Rp7,7 triliun pada 2024, tumbuh 5,5% yoy dibandingkan 2023 sebesar Rp7,3 triliun.

Peningkatan kinerja 2024 terutama ditopang oleh meningkatnya kontribusi pendapatan dari unit usaha distribusi, yang didorong oleh pertumbuhan signifikan dalam volume penjualan dari pelanggan dan diperkuat oleh strategi harga yang lebih kompetitif.

“Di samping itu, pendapatan dari segmen manufaktur dan segmen pendukung dan jasa cukup stabil,” kata Eurike.

Sementara itu, Jasa Marga (JSMR) telah memutuskan akan membagi dividen sebesar Rp1,13 triliun atau setara 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

Nilai itu juga setara dengan dividen per saham (DPS) senilai Rp156,23 per saham atau melonjak signifikan dari tahun buku 2023 yang hanya Rp37,86 per saham. Artinya, terdapat peningkatan sebesar 312,61% secara tahunan.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer JSMR Ari Wibowo mengatakan bahwa peningkatan tersebut sejalan dengan komitmen perseroan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

“Dividen tersebut akan dibayarkan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan [recording date] 21 Mei 2025,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Dia juga menyatakan bahwa manajemen JSMR akan berupaya menjaga kesinambungan pembayaran dividen melalui kebijakan yang terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan dan ekonomi ke depan.

Adapun, PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) mengumumkan akan membagikan dividen untuk pertama kalinya, sebesar Rp1,12 miliar untuk tahun buku 2024.

Keputusan pembagian dividen itu diambil setelah perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (7/5/2025).

Nantinya, para pemegang saham PPRI akan mendapatkan Rp1,05 untuk setiap lembar saham yang mereka miliki dan akan dibagikan pada Juni mendatang.

Direktur Utama Paperocks Indonesia Catur Jatiwaluyo menerangkan keputusan pembagian dividen diambil setelah perseroan membukukan laba tahun berjalan 2024 sebesar Rp4,5 miliar, naik 99,90% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp2,25 miliar.

Selain itu, selama 2024 perseroan mencatatkan penjualan mencapai Rp147,65 miliar, naik 38,48% dari penjualan pada 2023 senilai Rp106,62 miliar.

”Dari hasil kinerja tahun 2024, tadi itu sudah disampaikan di RUPS bahwa kami akan membagikan dividend sebesar Rp1,05 per lembar saham. Ini untuk pertama kali dari pertama kami masuk di bursa tahun 2023,” kata Catur dalam acara public expose PPRI, Rabu (7/5/2025).

Berikut Daftar Cum Dividen 4 Emiten Hari Ini, Senin 19 Mei 2025:

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (JATI) Rp0,46 per Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Rp156,23 per Saham PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) Rp45 per Saham PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) Rp1,05 per Saham

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.