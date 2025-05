Catat Jadwal Cum Dividen Pekan Depan, Ada JSMR, ASII, hingga RALS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 11 emiten menjadwalkan cum dividen pada pekan depan, termasuk PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS), dan PT Astra International Tbk. (ASII),

Sejumlah emiten telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Dalam RUPST, sejumlah emiten memutuskan untuk memberikan dividen kepada pemegang sahamnya.

Berdasarkan keputusan RUPST, ASII telah meraup laba bersih sebesar Rp34,05 triliun pada 2024. Raupan laba ASII kemudian akan dimanfaatkan sebagiannya sebagai dividen.

Sebesar Rp16,43 triliun atau Rp406 per saham dibagikan sebagai dividen tunai. Tebaran dividen itu termasuk dividen interim yang telah dibagikan ASII sebesar Rp98 per saham pada 31 Oktober 2024. Alhasil, dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp308 per saham.

Lalu, emiten pelat merah JSMR memutuskan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1,13 triliun atau Rp156,22 per saham.

PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) akan memberikan dividen Rp65,91 kepada pemegang sahamnya atau Rp45 per saham.

Kemudian, emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO, PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) memutuskan pembagian dividen senilai Rp150,80 miliar atau Rp8 per saham.

PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) memutuskan untuk memanfaatkan labanya sebagian untuk dividen, yakni Rp481,26 miliar atau Rp32 per saham.

PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) akan menebar dividen sebesar Rp600,14 miliar atau Rp330 per saham. PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) menebar dividen Rp71,21 miliar atau Rp4,5 per saham.

Selain itu, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS) akan menebar dividen Rp355,87 miliar atau Rp60 per saham kepada pemegang saham.

Deretan emiten itu pun telah menjadwalkan tebaran dividennya kepada pemegang saham. Tercatat, sejumlah emiten menjadwalkan cum date pada pekan depan.

Cum date berasal dari singkatan cumulative date, yaitu sebuah tanggal yang menentukan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Bila pembelian saham setelah melewati jadwal cum date investor tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen.

JSMR dan LTLS misalnya menjadwalkan cum date atau cum dividend di pasar reguler dan pasar negosiasi pada perdagangan besok, Senin (19/5/2025).

Kemudian, dilanjutkan ASII, PSGO, dan BFIN yang menggelar cum date pada Selasa (20/5/2025). Lalu, SGRO, ALII, dan RALS menggelar cum date pada Rabu (21/5/2025).

Berikut jadwal cum dividen sejumlah emiten pekan depan:

19 Mei

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (JATI)

PT Jasa Marga Tbk. (JSMR)

PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI)

PT Lautan Luas Tbk. (LTLS)

20 Mei

PT Astra International Tbk. (ASII)

PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN)

PT Palma Serasih Tbk. (PSGO)

21 Mei

PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO)

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS)

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII)

23 Mei