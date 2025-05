PREMIUM NOTES: Guyuran Dividen Emiten, Nasib Sawit RI, hingga SBN Ritel Pilihan Investor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran pemanis dividen usai libur Waisak 2025, nasib komoditas sawit RI, hingga SBN ritel pilihan investor.

Simak informasi selengkapnya di artikel Bisnis Indonesia Premium berikut ini:

1. Taburan Pemanis Dividen Setengah Triliun Usai Libur Waisak 2025

Deretan emiten di BEI dijadwalkan melakukan pembayaran dividen dengan total setengah triliun lebih pada Kamis (15/5) atau setelah periode libur Waisak 2025.

2. Tekanan Bertubi-tubi Sawit RI, dari Tarif Trump, Beban Ekspor CPO, Hingga Perang India-Pakistan

Belum selesai persoalan tarif timbal balik dari AS untuk Indonesia, kini industri kelapa sawit RI dihadapkan pada kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 10%.

3. Jelang Penerbitan SR022, Intip Deretan SBN Ritel Jagoan Investor

Sejumlah seri SBN ritel menjadi jagoan kalangan investor individu.

4. Actions by Certain Individuals Hinder Trade and Investment Growth

The domestic investment climate is once again facing challenges, with a number of individuals seeking to profit from the capital investment process.

5. Palm Oil Firms Shift Gear as Industry Stagnates

The production slump in the palm oil industry has led companies to realign their strategies for the future.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.