PREMIUM NOTES: Lo Kheng Hong Belanja Saham, Cuan Tebal PTBA Cs, Konglomerat RI Royal Dividen

Bisnis.com, JAKARTA — Lo Kheng Hong beraksi borong saham, adu cuan deretan emiten batu bara Indonesia PTBA, ADRO cs, hingga konglomerat pemilik emiten royal dividen.

1. Lo Kheng Hong Borong Saham CIMB Niaga (BNGA) Jelang Guyuran Dividen 2025

Lo Kheng Hong diam-diam terpantau kembali memperbesar kepemilikan di saham CIMB Niaga (BNGA) jelang jadwal pembayaran dividen 2025.

2. Cuan Tebal Tambang Indonesia Kalahkan Rival China dan Australia, Sinyal Baik Buat PTBA ADRO ITMG

Pemain batu bara Indonesia terbukti meraup keuntungan lebih dalam dibandingkan dengan produsen besar lainnya dari Australia dan China.

3. Barisan Konglomerat Penguasa Saham Jumbo yang Royal Tebar Dividen, dari Prajogo Pangestu Hingga Anthoni Salim

Sejumlah emiten milik para konglomerat sudah mengumumkan bahkan membagikan dividen atas laba tahun buku 2024.

4. Newly-Listed Indonesian Stocks Rally as Q1 Earnings Impress Investors

Several Indonesian IPO stocks post significant price gains in 2025, fueled by strong Q1 earnings, investor optimism, and sector momentum.

5. Bill Gates’ Investment Footprint in Indonesia and What Comes Next

Bill Gates has signaled interest in Indonesia’s sustainable development efforts, particularly in the healthcare, technology, and environment sectors.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.