Siap-Siap Cuan! 26 Emiten Cum Dividen Pekan Ini, Ada EMTK, TLDN, hingga UNTR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet emiten di pasar modal, seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), hingga PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada pekan ini periode 5 Mei – 9 Mei 2025.

Tanggal cum dividen merupakan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen. Untuk berhak memperoleh dividen, investor perlu membeli saham tersebut paling lambat pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dihimpun Bisnis, sebanyak 26 emiten menetapkan jadwal cum dividen tahun buku 2024 pada pekan ini.

Pada awal pekan atau Senin (5/5/2025), terdapat empat emiten yang menjadwalkan cum dividen, yaitu PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT PAM Mineral Tbk. (NICL), PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI), dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD).

Baca Juga : Manajer Investasi Lirik Sektor Defensif dan Potensi Yield Dividen Tinggi

GOOD akan membagikan dividen sebesar Rp350 miliar dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2024. Nantinya, pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp9,5 per saham yang mereka miliki. Sementara itu, TLDN akan membagikan dividen Rp401,3 miliar kepada pemegang sahamnya.

Selanjutnya, sebanyak enam emiten menjadwalkan cum dividen pada Selasa (6/5/2025). Mereka ialah PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BALI), PT ABM Investama Tbk. (ABMM), PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA).

ABMM nantinya akan membagikan dividen senilai Rp421,23 miliar atau 17,9% dari laba bersih tahun buku 2024 perseroan. Sementara itu, UNTR bakal membagikan dividen jumbo seharga Rp2.151 per saham atau sebesar Rp7,8 triliun.

Keesokan harinya, Rabu (7/5/2025), giliran cum dividen untuk PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Prodia Widyahusada Tbk. (PRDA), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

TAPG menetapkan dividen sebesar Rp76 per saham atau setara dengan Rp1,5 triliun dari laba bersih tahun buku 2024. Sementara itu, AKRA akan membagikan dividen sebesar Rp1,97 triliun atau Rp100 per saham.

Pada Kamis (8/5/2025), sebanyak tujuh emiten menetapkan cum dividen. Mereka adalah PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM), PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD), PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. (BIKE), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), PT Lippo General Insurance Tbk. (LPGI), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), dan PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO).

AUTO akan membagikan dividen sebesar Rp915,74 miliar. Rinciannya dividen interim sebesar Rp274,72 miliar atau sebesar Rp57 per saham yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024, dan sisanya sebesar Rp641,02 miliar atau sebesar Rp133 per saham.

Terakhir, PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA) dan PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) menetapkan cum dividen pada Jumat (9/5/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.