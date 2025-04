Daftar 4 Emiten Bayar Dividen Hari Ini (29/4), Ada JPFA, MEGA hingga LPPF

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat 4 emiten dijadwalkan akan membayarkan dividen tunai tahun buku 2024 kepada para investor pada hari ini, Selasa (29/4/2025). Emiten-emiten tersebut antara lain JPFA, MEGA hingga LPPF.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), empat emiten yang akan membayar dividen pada hari ini adalah, PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA), PT Bank Mega Tbk. (MEGA), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dan PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF).

Sebagai infromasi, PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) memutuskan kembali menebar dividen sebesar Rp43 per saham untuk tahun buku 2024.

Direktur Keuangan Arwana Citramulia Rudy Sujanto mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (8/4/2025) memutuskan adanya pemanfaatan laba untuk pembagian dividen.

"Tahun ini ada pembayaran dividen pada 29 April 2025, dengan nilai Rp43 per share," kata Rudy dalam public expose pada Selasa (8/4/2025).

Nilai tebaran dividen ARNA untuk tahun buku 2024 itu sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun, capaian laba bersih ARNA pada tahun ini susut susut 3,73% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp425,96 miliar.

"Walaupun laba turun, kami bayar dividen dengan nominal yang sama seperti tahun lalu. Akan tetapi, sekarang dividend payout ratio menjadi 74%," ujar Rudy.

Sementara itu, Bank Mega menyepakati adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp1,05 triliun, atau senilai Rp89,63 per saham. Dividen tersebut setara dengan 40% dari perolehan laba bersih 2024 yang tercatat sebesar Rp2,63 triliun.

MEGA menyebutkan akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar regular atau negosiasi jatuh pada 15 April 2025 dan di pasar tunai pada 17 April 2025.

Sementara itu, awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen atau ex dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 16 April 2025 dan di pasar tunai pada 21 April 2025.

Jadwal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date jatuh pada 17 April 2025. Selanjutnya, pembayaran dividen tunai MEGA untuk tahun buku 2024 dijadwalkan pada 29 April 2025.

Adapun, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) menetapkan pembagian dividen tunai senilai total Rp1,62 triliun atau setara dengan Rp140 per saham untuk tahun buku 2024.

Dividen tunai tersebut terdiri atas dividen interim sebesar Rp813,93 miliar atau Rp70 per saham yang telah dibayarkan pada 29 Oktober 2024 dan dividen final dengan nilai yang sama yakni Rp813,93 miliar atau Rp70 per saham akan dibayarkan perseroan pada 29 April 2025

“Pembayaran dividen final akan dilakukan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham [recording date] pada 23 April 2025,” kata manajemen JPFA dalam risalah rapat yang dirilis di keterbukaan informasi, Jumat (11/4/2025).

Terakhir, PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menetapkan dividen tunai final sebesar Rp300 per saham dari laba bersih perseroan tahun buku 2024.

Keputusan tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 2024 yang dilaksanakan pada Kamis (10/4/2025).

“RUPST menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sejumlah Rp300 per saham,” tulis manajemen LPPF dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/4/2025).

Seperti diketahui, LPPF meraih laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp827,6 miliar pada 2024 meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp675,3 miliar.

Dengan demikian, laba per saham LPPF sebesar Rp366 pada 2024 atau naik dari Rp298 per saham pada akhir 2023. Apabila dikalkulasi, dividen LPPF sebesar Rp300 per saham setara dengan rasio 81,96% dari laba per saham pada 2024.

Secara nilai, dividen LPPF untuk tahun buku 2024 diestimasi sebesar Rp678,3 miliar.

Berikut Jadwal Pembayaran Dividen Emiten Hari Ini, Selasa 29 April 2025: