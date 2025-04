Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Milik Prajogo Pangestu Bagi Dividen US$2 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menyampaikan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. CUAN akan membagikan dividen sebesar US$2 juta kepada pemegang sahamnya.

Chief Financial Officer Petrindo Jaya Kreasi Kartika Hendrawan mengatakan RUPS CUAN menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 berjumlah US$160,79 juta, dengan US$1,6 juta atau setara 1% dari laba bersih sebagai cadangan perseroan.

"Sebesar US2 juta atau sebesar US$0,00017791 per saham setara dengan 1,2% dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan," kata Kartika.

Adapun kurs konversi dividen ini akan menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 Mei 2025 (recording date). Adapun apabila dikonversi menggunakan kurs Jisdor hari ini sebesar Rp16.862 per dolar AS, maka investor akan mendapatkan dividen sebesar Rp2,99 per saham.

Sementara itu, sisa laba bersih CUAN sebesar US$157,2 juta atau setara dengan 97,8% dari laba bersih tahun buku 2024 akan digunakan sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan.

Jadwal pembagian dividen tersebut adalah sebagai yaitu cum dividen pada pasar reguler dan negosiasi pada 29 April 2025. Sementara itu, cum dividen untuk pasar tunai pada 2 Mei 2025.

Kemudian ex dividen pada pasar tunai dan negosiasi pada 30 April 2025, dan ex dividen untuk pasar tunai pada tanggal 5 Mei 2025.Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai atau recording date adalah pada tanggal 2 Mei 2025.

Sementara itu, tanggal pembayaran atau pendistribusian dividen CUAN yaitu pada tanggal 22 Mei 2025.

