Cabai Rawit Lebih Mahal dari Daging, Tembus Rp195.00 per Kilogram pada Senin (21/4/2025)

Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai rawit termahal mencapai Rp195.000 per kilogram pada minggu ketiga April 2025. Harganya melampaui harga acuan penjualan daging sapi murni yang dipatok Rp140.000 per kilogram.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu ketiga April 2025 mencapai Rp77.196 per kilogram. Harganya berada di atas HAP Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

“Cabai rawit ini yang kita lihat harga rata-rata relatif tinggi dan di atas batas atas HAP,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (21/4/2025).

Harga cabai rawit termahal mencapai Rp195.000 per kilogram di Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Lonjakan harga juga terjadi di Kabupaten Puncak yang tembus Rp177.500 per kilogram.

Begitu pun dengan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Intan Jaya yang tembus di level Rp140.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit terendah dibanderol Rp28.333 per kilogram.

Secara umum, harga cabai rawit sampai dengan minggu ketiga April 2025 turun 5,66%dibandingkan Maret 2025. Kendati demikian, BPS mencatat cabai rawit mengalami penurunan harga di 49,44% wilayah di Indonesia.

Harga pangan lainnya yang melampaui HAP adalah cabai merah. Sampai dengan minggu ketiga April 2025, rata-rata harga cabai merah mencapai Rp56.056 per kilogram. Adapun, HAP cabai merah adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

BPS mengungkap, harga cabai merah naik 5,01% dibanding Maret 2025. Cabai merah mengalami kenaikan harga di 60,28% wilayah di Tanah Air.

Adapun harga cabai merah tertinggi mencapai Rp174.063 per kilogram di Kabupaten Mappi. Kenaikan harga juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Puncak Jaya masing-masing dipatok Rp133.750 per kilogram dan Rp130.000 per kilogram.

Selain itu, harga rata-rata bawang putih juga melampaui HAP Rp38.000 per kilogram, yakni dibanderol Rp45.811 per kilogram pada minggu ketiga April 2025.

Data BPS menunjukkan, secara umum harga bawang putih naik 1,69% dibanding Maret 2025. Komoditas ini mengalami kenaikan harga di 55,28% wilayah.

Sementara itu, harga bawang putih tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan terendah hanya di level Rp28.800 per kilogram.