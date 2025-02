Prabowo Resmikan Danantara, Cek Daftar 20 BUMN dengan Aset Jumbo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat memiliki aset di atas Rp80 triliun sepanjang 2023. Beberapa nama bahkan sudah masuk daftar perusahaan yang bakal dikelola BPI Danantara.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam sebuah acara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang beredar, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan mengelola 7 BUMN beraset jumbo. Diperkirakan, dana awal kelolaan lembaga baru ini mencapai US$900 miliar.

Tujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID.

Melansir laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, seluruh calon perusahaan yang bakal dikelola Danatara masuk dalam daftar BUMN dengan nilai aset terbesar sepanjang tahun lalu.

Bank Mandiri, misalnya, berada di peringkat pertama dengan nilai aset sebelum eliminasi sebesar Rp2.174,21 triliun. Posisinya berada satu tingkat di atas BRI yang membukukan total aset senilai Rp1.965 triliun sepanjang 2023.

Peringkat berikutnya dihuni PLN dengan aset Rp1.670,64 triliun, lalu Pertamina sebesar Rp1.404,76 triliun, BNI tembus Rp1.086,66 triliun, BTN mengantongi nilai aset Rp438,75 triliun dan PT Taspen (Persero) senilai Rp376,98 triliun.

Adapun posisi ke-8 ditempati oleh Telkom Indonesia dengan kepemilikan aset Rp287,04 triliun, holding BUMN pertambangan MIND ID senilai Rp259,18 triliun, dan PT Hutama Karya (Persero) menggenggam Rp169,73 triliun.

Selanjutnya masih ada nama-nama seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia (Persero)Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), hingga InJourney.

Berikut daftar 20 BUMN dengan aset terbesar sepanjang 2023:

No Perusahaan Aset 1 Bank Mandiri 2.174.219 2 BRI 1.965.007 3 PLN 1.670.640 4 Pertamina 1.404.762 5 BNI 1.086.664 6 BTN 438.750 7 Taspen 376.986 8 Telkom Indonesia 287.042 9 MIND ID 259.182 10 Hutama Karya 169.739 11 PTPN 143.900 12 Pupuk Indonesia 142.996 13 IFG 140.542 14 Jasa Marga 129.312 15 Pelindo 118.341 16 Garuda Indonesia 103.713 17 InJourney 99.279 18 Waskita Karya 95.596 19 Semen Indonesia 81.821 20 KAI 81.374