Pasar Menanti Kejelasan Sanksi Rusia, Harga Minyak Ditutup Menguat

Harga minyak Brent ditutup menguat 20 sen atau 0,3% ke US$76,04 per barel, sementara minyak mentah WTI AS naik 40 sen atau 0,6% ke $72,25 per barel.