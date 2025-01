Harga Komoditas Hari Ini, 21 Januari 2025: Emas, Batu Bara, Hingga CPO Menguat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas terpantau naik tipis seiring dengan sikap pasar yang memperhitungkan potensi dampak ekonomi dari kebijakan periode kedua Presiden AS Donald Trump. Sementara itu, harga batu bara dan crude palm oil (CPO) juga tercatat mengalami kenaikan.

Melansir Reuters pada Selasa (21/1/2025), harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$2.709,09 per ons dengan volume perdagangan yang tipis karena pasar AS ditutup untuk hari libur Hari Martin Luther King Jr. Sementara itu, harga emas berjangka AS turun 0,7% menjadi US$2.730,20 per ons, mengurangi premi atas harga spot.

Pergerakan harga emas dipengaruhi oleh kabar bahwa Presiden Trump akan mengeluarkan memo perdagangan yang luas pada hari pertamanya menjabat yang tidak akan memberlakukan tarif baru, ujar seorang pejabat dalam pemerintahan Trump.

"Saya yakin kepresidenan Donald Trump kepresidenan akan mengakibatkan volatilitas pasar yang lebih tinggi, sementara beberapa kebijakannya mungkin akan membuat inflasi tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Hal ini akan terus mendukung aset safe haven seperti emas," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Emas digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi, meskipun kebijakan tarif inflasi Trump dapat mendorong Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, sehingga mengurangi daya tarik emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Trump telah berbicara tentang tarif hingga 10% untuk impor global serta 60% untuk barang-barang China dan biaya tambahan impor sebesar 25% untuk produk-produk Kanada dan Meksiko.

"Status emas sebagai aset keuangan membuatnya kemungkinan besar dibebaskan dari tarif berbasis luas, dan oleh karena itu kami menetapkan probabilitas 10% untuk tarif efektif 10% pada emas yang akan diperkenalkan dalam 12 bulan ke depan," kata Goldman Sachs.

Harga Batu Bara

Berdasarkan data dari BarChart, harga batu bara kontrak Febaruari 2025 di ICE Newcastle naik 1,46% ke level US$121,50 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 menguat 1,85% ke level US$123,85 per metrik ton.

Mengutip laporan S&P Global, sektor batu bara AS optimis bahwa Presiden Donald Trump akan mencabut peraturan untuk mengubah masa depan industri yang sedang merosot.

Penghematan batu bara merupakan isu utama pemerintahan Trump selama kampanye presiden 2016, tetapi produksi dan lapangan kerja batu bara kemudian menyusut karena faktor pasar menekan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Meskipun hanya mendengar sedikit tentang batu bara dari Trump selama kampanye 2024, para pendukung batu bara ingin melihat pemerintahan Trump mencabut peraturan yang diterapkan selama pemerintahan Biden, dengan latar belakang meningkatnya permintaan energi dari sektor teknologi.

"Apa yang kami perkirakan adalah pendekatan baru terhadap energi domestik yang kembali merangkul kelimpahan energi dan berupaya menghilangkan hambatan terhadap produksi energi domestik, alih-alih meningkatkannya," kata Conor Bernstein, juru bicara organisasi perdagangan National Mining Association.

Karoline Leavitt, juru bicara transisi Trump-Vance, tidak secara langsung membahas batu bara atau menawarkan tindakan khusus yang dapat menguntungkan sektor batu bara dalam sebuah pernyataan. Sebaliknya, Leavitt mengatakan Trump akan membuat Amerika kembali mendominasi energi dan berupaya menurunkan biaya hidup konsumen.

Harga CPO

Sementara itu, harga komoditas minyak kelapa sawit atau CPO berjangka pada penutupan perdagangan Senin (20/1/2025) kontrak Februari 2025 menguat 29 poin ke 4.470 ringgit per ton di Bursa derivatif Malaysia. Kemudian, kontrak Maret 2025 juga naik sebesar 21 poin pada level 4.301 ringgit per ton.

Melansir The Edge Malaysia pada Selasa (21/1/2025), Dewan Minyak Sawit Malaysia atau The Malaysian Palm Oil Council (MPOC) memperkirakan harga CPO akan berada di kisaran 4.250 dan 4.550 ringgit per ton pada kuartal I/2025 (1Q2025) seiring dengan persediaan yang rendah, permintaan yang stabil, dan terbatasnya pasokan minyak nabati lainnya.

Sementara musim hujan, yang telah mengganggu kegiatan panen, mulai mereda, hari libur umum pada bulan Januari diantisipasi akan mengurangi hari kerja.

Dalam pernyataannya, MPOC menyebut hal ini konsisten dengan level historis yang tercatat pada 2018, 2019, dan 2023. MPOC memperkirakan faktor musiman akan semakin membatasi produksi dan meningkatkan konsumsi hingga Februari, termasuk berkurangnya hari kerja karena hari libur umum, dan permintaan hari raya yang didorong oleh Tahun Baru Imlek dan Ramadan.

MPOC menyebut, persediaan CPO Malaysia turun di bawah rata-rata jangka panjang pada akhir 2024, yaitu sebesar 1,71 juta ton.

"Penurunan didorong oleh musim hujan, penurunan tajam impor, dan permintaan domestik yang melebihi produksi," jelas MPOC.

Pada Desember 2024, produksi minyak sawit Malaysia turun 8,3% secara bulanan dan 4,2% secara tahun ke tahun (year on year/yoy), sedangkan ekspor turun 9,9% secara bulanan menjadi 1,34 juta ton.

"Persediaan kemungkinan akan tetap di bawah rata-rata, berkisar sekitar 1,7 juta ton pada kuartal I/2025, sebelum musim puncak produksi dimulai," jelas MPOC.