Trump Dilantik Jadi Presiden AS, Harga Bitcoin Terkoreksi

Harga Bitcoin merosot dari rekor tertinggi di tengah meningkatnya fluktuasi pada pasar kripto saat pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga Bitcoin merosot dari rekor tertinggi di tengah meningkatnya fluktuasi pada pasar kripto saat pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS).

Melansir Bloomberg pada Selasa (21/1/2025), para pedagang mengantisipasi arahan kebijakan pro-kripto dari Trump sebagai bagian dari serangkaian perintah eksekutif. Harga Bitcoin tercatat melemah kee level US$103.700, turun dari puncak sebelumnya di $109.241.

“Kripto kesal karena Presiden Trump tidak menjanjikan sesuatu yang spesifik tentang Bitcoin dalam pidato pelantikannya. Saran saya: baca kalimat itu lagi. Kita sudah sampai pada titik di mana kita mengharapkan pidato pelantikan Presiden untuk merujuk pada Bitcoin," kata Matt Hougan, kepala investasi di Bitwise Asset Management

Menjelang pelantikannya, Trump dan istrinya Melania meluncurkan memecoin yang mengguncang pasar dengan mengalihkan arus. Para investor kemudian menerima gagasan bahwa langkah tersebut semakin mendorong Trump untuk merangkul kebijakan yang ramah terhadap kripto.

Sebelumnya, Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang menetapkan kelas aset tersebut sebagai prioritas nasional. Trump menjadi pendukung setia industri aset digital di jalur kampanye, setelah pernah mencap Bitcoin sebagai penipuan. Ia telah berjanji untuk menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia dan mendukung gagasan untuk menciptakan persediaan Bitcoin yang strategis.

Pasar kripto yang lebih luas di luar Bitcoin beragam, termasuk penguatan token altcoin seperti Ether dan XRP. Memecoin Trump diperdagangkan sekitar US$40, berdasarkan data CoinMarketCap, setelah mencapai nilai pasar keseluruhan lebih dari US$15 miliar pada hari Minggu sebelum menurun tajam.

Memecoin Trump dan Melania menuai kritik dari beberapa eksekutif industri, sebagian karena khawatir akan membuat kripto terlihat remeh.

Sementara itu, Ben El-Baz, direktur pelaksana HashKey Global, mengatakan token yang diperkenalkan oleh Partai Republik dan timnya telah semakin mempercepat momentum Bitcoin. Hal tersebut karena pedagang eceran berharap pemerintahannya untuk memprioritaskan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap industri kripto.

Memecoin adalah sejenis mata uang kripto dengan nilai intrinsik yang dipertanyakan dan volatilitas yang tinggi. Memecoin bergantung pada media sosial untuk menaikkan harganya dan dapat turun secepat kenaikannya.

Token Trump

Sebesar 80% saham Trump Token dimiliki oleh afiliasi Trump Organization yang disebut CIC Digital LLC, dan entitas terkait yang disebut Fight Fight Fight LLC — yang namanya menggemakan kata-kata yang diucapkan Trump setelah peluru menyerempet telinganya selama masa kampanye. Kepemilikan mereka akan dibuka selama periode tiga tahun.

Bagi Gautam Chhugani dari Bernstein, koin meme yang memanfaatkan merek dan politik Trump, memiliki potensi umur panjang. Dan sementara beberapa orang mungkin “merinding,” dia menambahkan bahwa ini menandai dimulainya era regulasi kripto baru.

Menurut situs web Trump Token, 200 juta token segera tersedia, pasokan yang akan tumbuh menjadi 1 miliar selama tiga tahun. Adapun, keterangan pada situs web tersebut menyatakan bahwa token tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi peluang investasi, kontrak investasi, atau sekuritas jenis apa pun.

Bursa utama seperti Coinbase Global Inc. dan Binance Holdings Ltd. tetap mengatakan selama akhir pekan bahwa mereka bermaksud untuk mendaftarkan token tersebut di platform mereka. Robinhood Markets Inc. mengumumkan bahwa mereka juga telah mendaftarkan token tersebut.

Jonathan Yark, pedagang kuantitatif senior di Acheron Trading, mengatakan memecoin mengonfirmasi bahwa aset digital, terutama Bitcoin, akan mendapat dukungan dari AS yang menghadirkan peluang signifikan.