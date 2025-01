Prabowo Optimistis Target Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis target untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi bisa tercapai kurang dari 4 tahun.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa target pemerintah yang awalnya diprediksi akan tercapai pada 2029 tersebut, ternyata mampu untuk bisa direalisasikan lebih cepat.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

“Target kita semakin jelas, swasembada pangan kami rencanakan 4 tahun, ternyata kami akan kaget, jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Swasembada energi demikian juga,” katanya dalam forum tersebut.

Presiden Ke-8 RI itu pun melanjutkan bahwa Indonesia memiliki bekal yang cukup mumpuni untuk merealisasi visi tersebut. Mengingat, kata Prabowo, tidak banyak negara di dunia yang memiliki energi hijau, tetapi Indonesia memiliki energi terbarukan yang utuh dan substansial.

“Saya kira semuanya bagus, baik. Kami akan investasi besar-besaran tahun ini. Ini baru 3 bulan [saya menjabat], tolong tunggu sabar sedikit mungkin bulan ke 5 atau ke 6 saudara merasakan. Bahwa kita bukan jalan as usual, kita there is no business as usual. Kita sekarang mau lari, kita akan cepat, kita akan bergerak secepatnya,” tuturnya.

Prabowo mengatakan bahwa tantangan saat ini adalah pemerintah tengah mempersiapkan SDM untuk mencapai visi tersebut.

“Kami siapkan awaknya, kita harus siapkan manager muda, anak muda yang pintar, yang pintar otak, hatinya bersih jangan pintar otak hatinya ga bersih bahaya itu. Kita mau anak muda yang pintar hatinya merah putih, bangkit Indonesia semuanya,” pungkas Prabowo.