Saham BMRI, BBNI, hingga UNTR Angkat Bisnis-27 Ditutup Naik ke Zona Hijau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup ke zona hijau dengan menguat 0,15% ke level 521,61 pada perdagangan hari ini, Kamis (16/1/2025). Saham BMRI, BBNI, INKP, hingga UNTR memimpin penguatan Indeks Bisnis-27 hari ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,13 poin. Indeks bergerak di kisaran 521,61 hingga 533 sepanjang perdagangan.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham yang ditutup di zona hijau, satu saham stagnan, dan 16 saham lainnya parkir di zona merah.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memimpin penguatan indeks dengan naik 2,17% atau 125 poin ke level Rp5.875 per saham. Selanjutnya, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. (BBNI) naik 2,04% ke level Rp4.500 per saham.

Baca Juga : Euforia Penurunan BI Rate, IHSG Bertenaga Hari Ini

Emiten lainnya yang menguat di antaranya INKP, UNTR, BBRI, dan ICBP. INKP menguat 1,92% ke level Rp6.650 per saham, UNTR naik 1,85% ke level Rp26.175, lalu BBRI menguat 1,71% ke level Rp4.160 per saham, dan ICBP naik 1,39% ke level Rp10.925 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dipimpin oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang turun 2,81% atau 80 poin ke level Rp2.770. Disusul PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) yang turun 2,39% ke level Rp1.635 per saham.

Konstituen lainnya yang melemah di antaranya BRIS yang turun 1,82% ke level Rp2.700, AKRA melemah 1,64% ke level Rp1.200, dan saham KLBF turun 1,59% ke level Rp1.235 per saham.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada Kamis (16/1/2025) ke level 7.107,52.

IHSG menguat dengan naik 0,39%. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.071-7.190. Sebanyak 16,37 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp13,3 triliun.

Tercatat, 309 saham menguat, 320 saham melemah, dan 326 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.366 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.