Dividen Interim BYAN Cair Hari Ini, Low Tuck Kwong Kantongi Rp1,94 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) mencairkan dividen interim jumbo pada hari ini, Rabu (8/1/2025). Konglomerat Low Tuck Kwong mengantongi dividen interim senilai Rp1,94 triliun.

Berdasarkan informasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bayan menentukan kurs dividen sebesar Rp16.100 per dolar AS. Dengan demikian, dividen final Bayan Resources yang akan dibagikan dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp144,9 per saham yang akan dibayarkan BYAN pada hari ini.

Hingga Desember 2024, Low Tuck Kwong menggenggam sebanyak 13,38 miliar saham BYAN, atau setara dengan 40,16% kepemilikan. Dengan jumlah saham tersebut, maka Low Tuck Kwong akan mengantongi dividen interim sebesar Rp1,94 triliun dari BYAN.

Selain itu, anak-anak Low Tuck Kwong seperti Elaine Low dan Low Yi Ngo juga akan mengantongi dividen interim dari BYAN. Elaine Low tercatat memiliki sejumlah 7,33 miliar saham BYAN atau setara dengan 22%, dan Low Yi Ngo memiliki 61,6 juta saham BYAN atau setara dengan 0,18%.

Dengan kurs dividen tersebut, dividen interim BYAN yang masuk kantong Elaine Low sebesar Rp1,06 triliun dividen dari BYAN dan Low Yi Ngo akan mendapatkan dividen sebesar Rp8,92 miliar.

Sebagaimana diketahui, BYAN membagikan dividen interim untuk periode tahun buku 2024 sebesar US$300.000.015 atau US$300 juta. Jumlah dividen tersebut setara dengan Rp4,83 triliun.

Pembagian dividen interim ini didasari oleh kinerja keuangan per 30 September 2024 atau kuartal III tahun 2024.

Sebagai informasi, BYAN mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$620,80 juta pada kuartal III/2024. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat sebesar US$2,07 miliar dan total ekuitas US$2,30 miliar.

