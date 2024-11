Gerak Saham Grup MNC Hary Tanoe Kala Trump Unggul di Pilpres AS

Saham Grup MNC milik konglomerat Hary Tanoe mayoritas mengakhiri sesi pertama di zona hijau, seiring dengan keunggulan sementara Donald Trump di Pilpres AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Keunggulan sementara Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (pilpres AS) turut mengantarkan mayoritas saham-saham saham Grup MNC milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo ke zona hijau pada sesi pertama perdagangan Rabu (6/11/2024). Kedua sosok ini tercatat memiliki kedekatan bisnis yang telah terjalin sejak beberapa tahun lalu.

Kenaikan tertinggi sesi pertama dinikmati saham PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang harganya meningkat 13,66% ke level Rp183 per saham. Bisnis.com mencatat KPIG merupakan salah satu saksi awal kedekatan antara Hary Tanoe dan Trump.

Pada 2015, Trump Hotel Collection telah menjalin kerja sama dengan Grup MNC untuk mengelola resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Kerja sama itu dituangkan dalam kesepakatan bersama PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang diteken pada 19 Agustus 2015.

Sayap bisnis tambang milik Hary Tanoe PT MNC Energy Investment Tbk. (IATA) terdongkrak 8,33% dan bertengger di Rp39 per saham. Kemudian saham PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) menguat 6,15% ke Rp69 per saham dan BCAP naik 5,80% ke harga Rp73 per saham.

Emiten pengelola jaringan stasiun televisi RCTI PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) terpantau menguat 4,46% ke banderol harga Rp328 per saham. Sementara itu, MSKY dan BMTR masing-masing naik 1,16% dan 0,94%.

Saham PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) menjadi satu-satunya yang terkoreksi dengan pelemahan 4,49% ke harga Rp1.275 per saham. Sementara itu, IPTV terpantau tidak beranjak dari posisi pembukaan di harga Rp27 per lembarnya.

Kedekatan Hary Tanoe dengan Donald Trump lantas berlanjut dan tampaknya tak terbatas pada urusan bisnis. Ketika Trump mendapuk posisi pimpinan Negeri Paman Sam periode 2016-2020, Bos Grup MNC itu turut merayakan kemenangan Trump di Trump Tower, Washington DC bersama putra Donald Trump, Eric Trump.

Sejak saat itu, entitas bisnis keduanya tercatat beberapa kali terlibat dalam kongsi dan kerja sama bisnis, termasuk pengembangan resor Trump Residences di kawasan Lido, Sukabumi dan Bali.

Meski hasil final pilpres AS belum diumumkan, Hary Tanoe secara jelas memberikan sinyal dukungannya kepada Trump. Dalam unggahan terbaru di akun resmi Instagram @hary.tanoesoedibjo, ia membagikan video berisi cuplikan dirinya dan Trump yang berjabat tangan di tengah kerumunan para pendukung Trump yang berkumpul di resor Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida pada malam pemilihan (5/11/2024).

Pemilik Twitter/X Elon Musk juga dikabarkan hadir di kandang pendukung kandidat dari Partai Republik itu. “Election Night, 5 Nov, Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida,” tulis Hary Tanoe.

Hasil perhitungan sementara memperlihatkan keunggulan sementara Donald Trump di mayoritas negara bagian, termasuk Florida dan Texas. Sementara itu, kandidat Partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden AS Kamala Harris mengantongi suara di New York.