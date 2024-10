Sritex (SRIL) Diputus Pailit, Tim Kurator Segera Gelar Rapat Kreditur

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat kreditur pertama sebagai tindak lanjut putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya akan dilakanakan pada 13 November 2024. Para kreditur SRIL diminta mengajukan surat tagihan kepada tim kurator.

Mengutip pengumuman putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bintratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya,Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang mengangkat Haruno Patriadi sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini.

Selanjutnya, PN Niaga Semarang juga mengangkat empat orang sebagai kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepalilitan Sritex dan tiga anak usahanya. Tim kurator tersebut terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.

Berdasarkan penetapan hakim pengawas No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tertanggal 24 Oktober 2024, tiga agenda disusun sebagai tindak lanjut proses kepailitan Sritex dan tiga anak usahanya.

Pertama, rapat kreditur pertama akan dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024 pukul 10.00, di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga PN Semarang, Jl. Siliwangi No.512, Semarang.

Kedua, batas akhir pengajuan tagihan kreditor dan kantor pajak pada Senin, 25 November 2024 pukul 17.00 WIB, di kantor sekretariat Tim Kurator.

“Berdasarkan pasal 115 ayat (1) UU No.37/2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mohon kepada kreditor mengajukan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang kepada Tim Kurator melalui website www.timkuratorsritex.com sebelum batas akhir pengajuan tagihan,” tulis pengumuman Tim Kurator, dikutip Selasa (29/10/2024).

Selain melalui website, kreditur Sritex dan anak-anak usahanya juga dapat mengajukan surat tagihan dan dokumen-dokumen fisik ke kantor Sekretariat Tim Kurator yang beralamat di Nurma Sadikin & Partners, South Quarter Tower B, Lantai 18, Jl. R.A. Kartini No. Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Ketiga, rapat pencocokan piutang kreditur dan kantor pajak (verifikasi piutang) akan digelar pada Senin, 16 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga PN Semarang Jl. Siliwangi No.512, Semarang.

Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki total liabilitas US$1,59 miliar. Jumlah itu terdiri atas liabilitas jangka pendek US$131,41 juta dan liabilitas jangka panjang US$1,46 miliar.

Sritex tercatat memiliki utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga US$55,77 juta dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$75,71 juta.

Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada PT Indo Bharat Rayon atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

Adapun, hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Berikut detail utang bank jangka panjang SRIL per Juni 2024:



Pinjaman eks-sindikasi: US$232.447.347

PT Bank Central Asia Tbk: US$71.309.579

State Bank of India, Singapore Branch: US$43.887.212

PT Bank QNB Indonesia Tbk: US$36.939.772

Citibank N.A., Indonesia: US$35.826.893

PT Bank Mizuho Indonesia: US$33.709.712

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk: US$33.270.249

PT Bank Muamalat Indonesia: US$25.450.705

PT Bank CIMB Niaga Tbk: US$25.339.237

PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25.164.698

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24.202.906

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$23.807.159

Bank of China (Hong Kong) Limited US$21.775.733

PT Bank KEB Hana Indonesia US$21.531.883

Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20.000.000

Woori Bank Singapore Branch US$19.870.626

Standard Chartered Bank US$19.570.364

PT Bank DBS Indonesia US$18.238.794

PT Bank Permata Tbk US$16.707.929

PT Bank China Construction Indonesia Tbk: US$14.912.809

PT Bank DKI: US$9.130.513

Bank Emirates NBD: US$9.014.852

ICICI Bank Ltd., Singapore Branch: US$6.969.549

PT Bank CTBC Indonesia: US$6.950.110

Deutsche Bank AG: US$6.821.059

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk: US$4.970.936

PT Bank Danamon Indonesia Tbk: US$4.519.559

PT Bank SBI Indonesia: US$4.380.982

MUFG Bank, Ltd.: US$23.777.834

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

PT Bank Central Asia Tbk (US$4.437.059)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (US$415.551)

PT Bank Muamalat Indonesia (US$315.428)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (US$309.854)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (US$302.450)

PT Bank KEB Hana Indonesia (US$255.693 )

Bank of China (Hong Kong) Limited (US$253.893 )

PT Bank Permata Tbk (US$208.685 )

PT Bank DKI (US$113.430 )

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (US$58.288 )

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US$56.450 )