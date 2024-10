Mau Konversi Utang Lewat Private Placement, Saham BNBR Melompat 9,76%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) melejit 9,76% pada perdagangan hari ini, Rabu (23/10/2024), seiring rencana perseroan yang akan melakukan konversi utang menjadi saham melalui skema private placement.

Berdasarkan data RTI, saham BNBR naik 9,76% atau 4 poin ke level Rp45 pada penutupan perdagangan sesi I hari ini. Sejak awal sesi, saham BNBR langsung tancap gas ke level Rp45 yang merupakan level harga tertinggi untuk hari ini. Dalam sebulan terakhir, saham Grup Bakrie tersebut telah melonjak 25%. Meski begitu, sepanjang tahun berjalan 2024, saham BNBR masih terkoreksi 10%.

Pada perdagangan hari ini, tercatat 23,86 juta saham BNBR ditransaksikan dengan nilai Rp1,07 miliar dan frekuensi transaksi 190 kali. Price to earnings ratio (PER) BUMI berada di 25,75 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 2,36 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp7,20 triliun.

Lompatan saham BNBR, emiten milik Grup Bakrie, terjadi seiring rencana perseroan yang akan menjalankan konversi utang menjadi saham kepada Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. atau SMIL melalui skema private placement Rp855 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, konversi utang menjadi saham dilakukan dengan cara penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Manajemen BNBR menjelaskan Europa dan SMIL selaku kreditur telah menyetujui perjanjian penyelesaian utang BNBR dengan menerima saham-saham baru setelah dilakukannya private placement.

Secara rinci, utang jangka panjang BNBR di Europa mencapai US$50 juta atau setara Rp770,8 miliar. Lalu, pos pinjaman jangka pendek BNBR kepada SMIL dengan jumlah tagihan sebesar Rp465,11 miliar.

Adapun, total utang BNBR di Eurofa dan SMIL yang akan dikonversi mencapai Rp855 miliar. Dengan harga konversi Rp64 per saham, maka kreditur akan memiliki saham biasa Seri E total sebesar 7,7% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah dilakukannya PMTHMETD.

Eurofa akan menggenggam 11,71 miliar (11.718.750.000) lembar saham BNBR. Sementara, SMIL menggenggam 1,64 miliar (1.640.625.000) lembar saham BNBR.

Pelaksanaan PMTHMETD untuk menjalankan konversi saham itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan depan, 28 November 2024.

Manajemen BNBR menjelaskan bahwa dengan dilakukannya transaksi konversi utang menjadi saham-saham baru melalui mekanisme PMTHMETD, perseroan dapat memperbaiki posisi keuangannya.

"Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang," tulis Manajemen BNBR di keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (22/10/2024).

Setelah rencana PMTHMETD, total liabilitas perseroan diproyeksikan akan menurun menjadi Rp3,62 triliun, dari posisi liabilitas per semester I/2024 sebesar Rp3,73 triliun.

Di sisi lain, dengan dilakukannya konversi utang melalui private placement, kepemilikan saham pemegang saham lama BNBR akan mengalami penurunan yaitu terdilusi sebesar 7,7%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.