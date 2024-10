IHSG Dibuka di Zona Merah, Tertekan Pelemahan Saham GOTO, BREN & CUAN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun tipis 0,04% ke level 7.540 pada pembukaan perdagangan sesi I hari ini, Jumat (4/10/2024), tertekan pelemahan saham GOTO, BREN hingga CUAN.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di zona merah ke level 7540 atau susut tipis 0,04%. IHSG sempat bergerak di rentang paling rendah 7.531 dan sempat menyentuh level atas 7.549 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 183 saham menguat, 95 saham melemah, dan 213 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp12.632 triliun.

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terkoreksi 6,25% ke level Rp60 per lembar. GOTO menghimpun transaksi mencapai Rp123,8 miliar yang melibatkan 2 miliar lembar saham pada pembukaan perdagangan hari ini.

Sementara itu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) masing-masing terkoreksi 2,41% ke level Rp7.100 per lembar dan 0,73% ke level Rp6.800 per lembar. Sesaat setelah pembukaan, CUAN menghimpun transaksi dengan nilai mencapai Rp5,9 miliar yang melibatkan 826,1 ribu lembar saham.

Sementara itu, BREN mengumpulkan transaksi Rp30,91 miliar saham yang melibatkan 4,52 juta lembar saham.

Adapun, penopang indeks komposit kali ini di antaranya sejumlah emiten minyak dan gas (migas) seperti PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) hingga PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD).

ENRG menguat 6,19% ke level Rp240 per lembar, saham MEDC naik 5,11% ke level Rp1.440 per lembar dan LEAD naik 6% ke level Rp106 per lembar.

Seperti diberitakan sebelumnya, IHSG diperkirakan bakal melanjutkan tren koreksi menuju level 7.347 pada perdagangan akhir pekan hari ini, Jumat (4/10/2024). Investor dapat mencermati pergerakan saham ACES, BRIS hingga PGAS hari ini.

Tim analis MNC Sekuritas menyatakan IHSG melemah 0,26% ke level 7.543 pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (3/10/2024), yang masih didominasi oleh volume penjualan, namun koreksinya kembali tertahan oleh MA60.

"Kami perkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [ii] atau wave 4 dari wave (3) pada skenario merah, sehingga IHSG masih akan rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji area 7.454 atau worst case-nya ke 7.347.," kata Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset harian.

Adapun, pada perdagangan hari ini, MNC sekuritas menyebut level support IHSG akan berada di kisaran 7.460, 7.366, sedangkan level resistansi berada pada rentang 7.654, 7.810.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.