Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 2 Oktober 2024

09:40 WIB

IHSG Dibuka Memerah

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka melemah pada posisi 7.642. IHSG sempat bergerak di rentang 7.586-7.642 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 144 saham menguat, 148 saham melemah, dan 232 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp12.716 triliun.

Merosotnya IHSG ditekan oleh koreksi big caps. Saham BBCA turun 1,18% ke level Rp10.425 per saham, TLKM turun 1,99% ke level Rp2.960 per saham, ADRO yang turun 1,02% ke level Rp3.880 per saham. Selain itu, saham BBRI turun 1,67%, BMRI melemah 1,06%, AMMN turun 0,80%, ASII melemah 1,45%, dan saham ANTM turun 0,33%.