Semen Baturaja (SMBR) Raih Penghargaan Outstanding Achievement Top BUMN Awards 2024

PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) menerima penghargaan Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2024 kategori Outstanding Achievement in Market Value Ratio.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Semen Indonesia Group (SIG), PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) menerima penghargaan Bisnis Indonesia Top BUMN Awards 2024 kategori Outstanding Achievement in Market Value Ratio.

TOP BUMN Awards 2024 merupakan acara yang digelar Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan pelat merah. Pada 2024, gelaran ini mengusung tema ‘Performance and Sustainability’.

Peraih penghargaan dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

Semen Baturaja merupakan emiten semen yang beridiri sejak 1974. Emiten berkode saham SMBR itu merupakan market leader di Sumatra Selatan dengan pangsa pasar sebesar 49%.

SMBR telah bergabung ke dalam SIG lewat transaksi akuisisi oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) pada akhir 2022. Setelah bergabung dengan SIG, SMBR terus membangun sinergi di antara BUMN pada subklaster semen.

Langkah strategis itu sekaligus menumbuhkan optimisme perseroan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dengan adanya integrasi operasional SMBR dengan SIG. Hingga akhir 2023, SMBR mengantongi total aset senilai Rp4,85 triliun.

Adapun, pendapatan perusahaan tercatat tumbuh dalam 3 tahun terakhir. Pendapatan SMBR tercatat senilai Rp1,75 triliun pada 2021, Rp1,88 triliun pada 2022, dan Rp2,04 triliun pada 2023.

Sejalan dengan itu, SMBR mampu mengantongi kenaikan laba bersih menjadi Rp121,57 miliar pada 2023 dari Rp77,31 miliar pada 2022, dan Rp46,7 miliar pada 2021.

Pada kuartal I/2024, SMBR melanjutkan tren pertumbuhan dengan membukukan kenaikan pendapatan bersih sebesar 6% secara tahunan menjadi Rp406,5 miliar dari kuartal I/2023 sebesar Rp383,2 miliar.

Berdasarkan catatan Bisnis, Vice President of Corporate Secretary Semen Baturaja Hari Liandu mengatakan pertumbuhan pendapatan bersih ini didorong oleh kenaikan volume penjualan sebesar 7% menjadi 486.643 ton.

“Pertumbuhan ini berkat sinergi pengelolaan pasar dan harga yang dilakukan bersama SIG selaku induk usaha, membantu SMBR mempertahankan profitabilitas. Adapun pendapatan dari bisnis produk derivatif, yaitu white clay mencatat hasil penjualan sebesar Rp3 miliar,” ungkap Hari dalam keterangan pers, Jumat (3/5/2024).

Ke depan, Hari menyampaikan SMBR tetap optimistis dapat mencapai pertumbuhan kinerja perusahaan yang kokoh. Sinergi dengan SIG sebagai perusahaan induk juga memberikan dorongan bagi perusahaan dalam mengelola pasar dan harga yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja perusahaan.

Dalam sinergi bersama SIG, SMBR turut berkontribusi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan memasok semen untuk pembangunan Tol Betung-Jambi bagian dari ruas Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Provinsi Sumsel dan Jambi.

"Kami optimistis mencapai target kinerja seiring dengan perkembangan pasar. SMBR terus memperkuat sinergi dengan SIG serta menjalin kemitraan strategis lainnya yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan, memastikan operasional yang efisien, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan," tandas Hari.

Di pasar modal, saham SMBR membukukan perkembangan price to earnings ratio (PER) dari 119 kali pada 2021 menjadi 40 kali pada 2022 dan menjadi 23 kali pada 2023. Sementara itu, price to book value (PBV) saham SMBR tercatat sebesar 2,05 kali pada 2021, 1,24 kali pada 2022, dan 0,87 kali pada 2023.