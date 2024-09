OPEC Optimistis Permintaan Minyak Dunia Tetap Tumbuh hingga 2050

OPEC memproyeksikan konsumsi minyak dunia meningkat sebesar 17,9 juta barel per hari, atau sekitar 18%, menjadi 120,1 juta barel per hari pada 2050.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC optimistis permintaan minyak global akan terus tumbuh hingga 2050 mendatang ditengah upaya dunia untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (25/9/2024), dalam laporan terbarunya, OPEC memproyeksikan konsumsi minyak dunia meningkat sebesar 17,9 juta barel per hari, atau sekitar 18%, menjadi 120,1 juta barel per hari pada 2050. Laporan ini juga mengerek naik proyeksi yang mencakup dua dekade ke depan dari laporan tahun lalu.

OPEC mengatakan prospek minyak yang semakin bullish mencerminkan kondisi pascaguncangan energi pada 2022 lalu, negara-negara maju sedang mengevaluasi kembali transisi dari bahan bakar fosil karena mereka menyadari perlunya keamanan energi. Pada saat yang sama, negara-negara berkembang mendorong akses terhadap bahan bakar yang terjangkau.

Laporan OPEC menyebut, pada 2030, penggunaan minyak dunia akan meningkat sebesar 11,1 juta barel per hari menjadi rata-rata 113,3 juta barel per hari. Jumlah tersebut 1,3 juta per hari lebih banyak dibandingkan perkiraan tahun lalu, yang telah meningkatkan perkiraan dari tahun sebelumnya.

India akan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar, menambahkan 8 juta barel per hari pada tahun 2050, lebih dari tiga kali lipat peningkatan yang diproyeksikan untuk China. Petrokimia, transportasi jalan raya, dan penerbangan akan mendorong ekspansi global, dan pada tahun 2050, mobil dengan mesin pembakaran internal masih akan menguasai lebih dari 70% armada.

Kartel minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi itu telah mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh pemanasan global dan berpendapat bahwa industri minyak harus menjadi bagian dari solusi – bahkan mereka menghadiri KTT iklim COP untuk pertama kalinya pada tahun lalu.

Namun, laporan utama OPEC tersebut hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana penangkapan karbon (carbon capture) – solusi favorit mereka untuk emisi bahan bakar fosil – dapat mengatasi hambatan teknis dan komersial yang signifikan dalam penerapannya secara massal.

Laporan OPEC tersebut berbanding terbalik dengan proyeksi sejumlah lembaga di sektor perminyakan. Proyeksi dari BP Plc, raksasa perdagangan Vitol Group, Goldman Sachs Group Inc., konsultan Wood Mackenzie dan Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) menunjukkan permintaan minyak mungkin berhenti tumbuh dalam dekade berikutnya seiring peralihan dunia ke kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Selain itu, prediksi tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan iklim internasional. Laporan IEA menjelaskan, untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5C, dunia harus segera dan secara drastis mengurangi konsumsi minyak, dan menghentikan investasi pada proyek minyak dan gas baru.

Jika permintaan terus meningkat hingga tahun 2050, suhu bisa naik 2,5 hingga 3 derajat, menurut para peneliti di Imperial College London.

Risiko yang ditimbulkan oleh pemanasan global sudah terlihat jelas pada tahun ini, mulai dari gelombang panas mematikan di India hingga banjir dahsyat di seluruh Afrika dan Eropa, dan kebakaran hutan dari Yunani hingga hutan hujan Amazon di Brasil – dan bahkan tundra Arktik.

Anggota OPEC sering kali menjadi pihak yang terkena dampak pemanasan global ini, dengan suhu panas tertinggi di Arab Saudi yang menewaskan lebih dari 1.300 jemaah, banjir yang menggenangi Dubai di Uni Emirat Arab, dan jaringan listrik yang mencapai titik puncaknya di Kuwait.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa OPEC dan sekutunya akan mampu terus meningkatkan pasokan hingga tahun 2050, menjaga pangsa mereka dalam total pasokan cairan dunia tetap stabil di angka 52%.

Laporan itu juga menyebut bahwa gagasan penghapusan minyak dan gas secara bertahap adalah sebuah fantasi.

Namun, pada Mei lalu, Sekretaris Jenderal OPEC Haitham Al-Ghais secara resmi berpartisipasi dalam pembicaraan menjelang konferensi COP29 di Baku, Azerbaijan, dan mendesak industri minyak untuk menawarkan solusi terhadap tantangan iklim. Perkiraan tersebut mengasumsikan bahwa emisi akan dibatasi oleh perluasan pesat proyek untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida, sebuah teknologi yang oleh para ahli dianggap belum terbukti dan mahal.

Kredibilitas perkiraan jangka panjang OPEC tidak terbantu oleh perkiraan jangka pendeknya.

Kartel tersebut terus memproyeksikan bahwa permintaan akan melonjak sebesar 2 juta barel per hari pada tahun ini, jauh lebih besar dari perkiraan raksasa Wall Street seperti JPMorgan Chase & Co. dan Citigroup Inc., dan bahkan berada pada batas atas kisaran yang diperkirakan oleh negara- menjalankan raksasa, Saudi Aramco.

Perkiraan OPEC dibantah oleh melemahnya harga minyak mentah, yang telah turun sekitar 13% sejak awal Juli hingga diperdagangkan mendekati US$75 per barel.

Bahkan negara-negara anggota kelompok tersebut telah menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap penilaian bullish mereka. Beberapa negara memilih untuk menunda penambahan produksi yang dihentikan selama dua bulan hingga Desember di tengah kekhawatiran bahwa permintaan masih terlalu lemah untuk menyerap tambahan barel.

Pidato Al-Ghais saat memperkenalkan laporan tersebut pada sebuah konferensi di Rio de Janeiro, Brasil, sempat terhenti ketika listrik di panggung padam dan seorang pengunjuk rasa dari kelompok lingkungan hidup Greenpeace turun ke panggung.

“Iklim dan bumi tidak dapat lagi mendukung eksplorasi dan pembakaran bahan bakar fosil dengan kecepatan seperti saat ini, apalagi peningkatannya,” kata Rômulo Batista, juru bicara Greenpeace Brazil, kepada wartawan setelah kejadian tersebut.