Ini Update Merger FREN - EXCL dari Bos Sinar Mas Franky Widjaja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Chairman Sinar Mas Group, Franky Oesman Widjaja mengungkap kelanjutan merger PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) membentuk MergeCo.

Franky menyebut saat ini pihaknya masih terus melakukan pembicaraan dengan XL mengenai eksekusi aksi korporasi tersebut.

“MergeCo itu yang kita sedang bicarakan dengan XL,” jelasnya saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (9/10/2024).

Menariknya, jelang upaya merger tersebut Sinar Mas juga baru saja menggandeng LG CNS Co. Ltd. membentuk perusahaan IT Solutions yakni PT LG Sinar Mas.

Franky memberi sinyal bahwa perusahaan kongsi Sinar Mas dan LG ini ke depan bakal dipertimbangkan untuk menjadi salah satu partner service yang akan memperkuat core bisnis MergeCo.

“Ya kalau servicenya bagus mungkin itu akan di consider dengan MergeCo itu nanti. Itu kemungkinan, kalau sampai terjadi IT Servicenya juga bisa kemungkinan jadi salah satu partner,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengaku bahwa hingga saat ini perkembangan merger FREN—EXCL memang masih terus berlangsung. Di mana tahap uji tuntas (due diliegence) masih belum rampung dari kedua belah pihak.

“[Update merger] baik-baik saja. Due belum selesai, masih berlangsung,” kata Merza saat ditemui di kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Merza pun menyampaikan bahwa proses due diliegence tidak boleh berlangsung lama dan diharapkan bisa rampung dalam waktu yang tak lama.

Sayangnya, Merza tak mengungkap jadwal pasti rampungnya proses due diligence. Begitu pun dengan pengendali dan pemegang saham dalam entitas gabungan ini, sebab masih dalam tahap due diligence.

Namun, Merza memastikan bahwa proses merger antara FREN—EXCL tidak terjadi kendala antara kedua belah pihak.

“Nggak ada kendala, hanya nyari data semua. Ibarat orang mau nikah kita lihat bibit bebet bobotnya,” tandasnya.