IHSG Sesi I di Zona Hijau: Saham Consumer MYOR, HMSP, ICBP Menguat

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona hijau pada penutupan Sesi I perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024). Emiten consumer mayoritas menguat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG Sesi I menguat 0,74% ke level 7.543,76. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.519,19 7.560,30.

Tercatat, ada sebanyak 385 saham menguat, 158 saham melemah, dan 227 saham bergerak di tempat pada akhir perdagangan Sesi I hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp12.811,47 triliun.

Emiten yang menjadi top gainers pada Sesi I ini antara lain PT Natura City Developments Tbk. (CITY) yang naik 30% ke level 65 per saham, PT Tempo Intimedia Tbk. (TMPO) menguat 29,84% ke 161 per saham, dan PT Jaya Agra Wattie Tbk. (JAWA) meningkat 25,64% ke 147 per saham.

Selain itu, sejumlah emiten consumer juga mengalami kenaikan saham, antara lain PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) naik 3,08% atau 80 poin ke level 2.680 per saham, PT H.M. Sampoerna Tbk. (HMSP) menguat 1,33% atau 10 poin ke 760 per saham, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 1,1% atau 12 poin ke 11.475 per saham.

Namun, saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) justru melemah 0,87% atau 15 poin ke 1.710 per saham dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) tak bergerak di level 6.660 per saham.

Sebelumnya, IHSG disebut memiliki peluang rebound pada perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024).

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memproyeksi IHSG bergerak rentang support 7.420-7.470 dan periode resistance 7.525-7.560.

"Hari ini IHSG berpotensi rebound setelah revisi UU Pilkada batal disahkan DPR dan tetap pakai keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga mendekati optimisme The Fed segera cut rate di September mendatang," kata Fanny dalam riset, Jumat (23/8/2024).

Adapun, saham yang direkomendasikan antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Astra International Tbk. (ASII).