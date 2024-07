Ramalan Kinerja GOTO Kuartal II 2024 Berdasarkan Konsesus Bloomberg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah analis yang tergabung dalam konsesus Bloomberg memperkirakan penurunan rugi bersih pada kinerja keuangan kuartal II 2024 PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Dilansir dari Bloomberg, konsensus memperkirakan pendapatan tiga bulan GOTO pada kuartal II/2024 senilai Rp3,43 triliun. Realisasi ini tergerus 3,36% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,55 triliun.

Konsensus juga memperkirakan rugi bersih GOTO selama tiga bulan di kuartal II/2024 membaik menjadi Rp529,78 miliar, dari sebelumnya rugi sebesar Rp3,29 triliun secara tahunan.

GoTo Gojek Tokopedia dijadwalkan akan mengumumkan kinerja keuangan kuartal II/2024 pada 30 Juli 2024. Setelah itu, GOTO akan menggelar conference call untuk mendiskusikan hasil kuartal II/2024.

Di sisi lain, sejumlah broker telah mencuri awalan dengan memborong saham GOTO. Berdasarkan data RTI Infokom, dalam sepekan terakhir broker dengan jumlah pembelian bersih terbanyak saham GOTO adalah Aldiracita Sekuritas dengan kode broker PP. Aldiracita Sekuritas membeli sebanyak 408,1 juta saham GOTO dalam sepekan.

Pembelian bersih kedua terbanyak dilakukan oleh broker dengan kode BB. Broker tersebut adalah Verdhana Sekuritas Indonesia, dengan jumlah pembelian yang hampir menyamai PP, 408,1 juta saham.

Broker lain yang juga membeli saham GOTO adalah Semesta Indovest Sekuritas dengan kode MG. Semesta Indovest Sekuritas membeli lebih dari 306 juta saham GOTO, dan jumlah pembeliannya hampir menyamapi Aldiracita Sekuritas.

Di tengah pembelian tersebut, beberapa broker juga melepas saham GOTO selama sepekan terakhir menjelang rilis laporan keuangan. Broker KB Valbury Sekuritas dengan kode broker CP menjadi broker terbanyak yang menjual saham GOTO. CP menjual sebanyak 651,8 juta saham GOTO dalam sepekan.

Broker selanjutnya yang juga menjual saham GOTO adalah Trimegah Sekuritas Indonesia dengan kode LG. Broker afiliasi Garibaldi 'Boy' Thohir ini menjual lebih dari 488,8 juta saham GOTO.

Maybank Sekuritas dengan kode broker ZP juga menjadi salah satu penjual saham GOTO terbanyak dalam sepekan. Maybank Sekuritas menjual lebih dari 162,9 juta saham GOTO.

Adapun saham GOTO ditutup pada level Rp54 per saham, Senin (29/7/2024). Sebanyak 1,52 miliar saham GOTO ditransaksikan, dengan nilai transaksi sebesar Rp87 miliar.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi merekomendasikan trading buy untuk saham GOTO. Berdasarkan analisa teknikal, saham GOTO masih berpeluang menuju target level Rp70 hingga Rp73 per saham dengan indikator MACD menunjukkan penguatan tren dan menuju area positif.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menambahkan secara teknikal pergerakan saham GOTO pada indikator stochasticnya sudah membentuk goldencross.

"Dalam artian akan adanya tanda penguatan dari saham GOTO, meskipun MACD masih berada di area negatif," jelasnya.

MNC Sekuritas juga menyematkan rekomendasi trading buy untuk saham GOTO dengan level support Rp54 per saham dan resisten Rp58 per saham. Sementara itu, untuk target harga berada di rentang Rp60 hingga Rp62 per saham.

Head of Investor Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan kenaikan saham GOTO yang cukup tinggi pada hari ini lebih karena alasan teknikal rebound.

"Karena memang indeksnya naik cukup tinggi dan saham GOTO salah satu yang terjun bebas dan belum ada perbaikan. Jadi memang lebih ke alasan teknikal rebound," ujarnya dalam Stockversation Mirae Asset Sekuritas, Selasa (23/7/2024).

Lewat riset yang dipublikasikan akhir pekan lalu, Mirae mempertahankan peringkat netral untuk sektor saham teknologi. Kendati demikian, mereka memiliki rekomendasi beli untuk saham GoTo Gojek Tokopedia.

Adapun, saham GOTO mendapatkan rekomendasi beli dengan target harga Rp80.