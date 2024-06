Profil Calon Komisaris Utama Bursa Nurhaida, Mantan Petinggi OJK

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Nurhaida ditetapkan sebagai calon Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2024–2028. Mantan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 – 2022 ini ditetapkan bersama empat calon lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan daftar Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan 2024 – 2028.

Nama Komisaris Bursa itu tertuang berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: SR-6/D.04/2024 tertanggal 12 Juni 2024 perihal: Penyampaian Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris Terpilih PT Bursa Efek Indonesia Masa Jabatan 2024-2028.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa OJK telah menetapkan daftar Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih PT Bursa Efek Indonesia [BEI] masa jabatan 2024-028 sebagai berikut,” tulis pengumuman BEI, Jumat (14/6/2024).

Nurhaida diketahui telah malang melintang di dunia pasar modal. Dia mengawali karirnya di Bapepam-LK pada 1989. Dia pun pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal selama 2011 – 2012, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK tahun 2012–2017.

Setelah itu, karirnya terus menanjak hingga menempati kursi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 – 2022. Selepas masa jabatannya, perempuan kelahiran Sumatera Barat ini, menjadi Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Nurhaida tercatat mengenyam pendidikan SMA di Bukittinggi, Sumatera Barat dan lulus pada 1979. Dia kemudian lulus sarjana di Institut Teknologi Bandung pada 1985, dan menyelesaikan gelar magister tahun 1995 dari Indiana University Bloomington AS.

Beberapa penghargaan bergengsi juga pernah disabet Nurhadia, di antaranya 99 Most Powerful Women dari Globe Asia pada 2015 dan terbaru menyabet 500 Most Outstanding Women 2024 in Financial Sector and State Owned Enterprise dari Majalah Infobank pada 2024.

Berikut Calon Komisaris Bursa Efek Indonesia periode 2024-2028

Komisaris Utama: Nurhaida

Komisaris: Yozua Makes

Komisaris: Mohamad Oki Ramadhana

Komisaris: Karman Pamurahardjo

Komisaris: Lany Djuwita

Susunan Anggota Dewan Komisaris BEI di atas menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BEI Tahun 2024 (RUPST 2024) yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024.

