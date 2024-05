WEGE hingga IMPC Tetapkan Cum Dividen Hari Ini, Cek Sahamnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten seperti WEGE, IMPC dan BBLD bersiap membagikan dividen senilai miliaran rupiah kepada pemegang sahamnya, dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Kamis (30/5/2024). Gerak sahamnya pun bervariasi pada awal perdagangan hari ini.

Mengacu data RTI Business pukul 09.35 WIB, saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) atau WIKA Gedung melemah 1,49% ke posisi Rp66 per saham. Sementara itu, secara year-to-date (ytd) saham WEGE terkoreksi 17,50%.

Pada pagi ini, saham WEGE ditransaksikan sebanyak 46 kali, dengan volume 741.400 lembar saham. Alhasil, nilai transaksinya tembus Rp49,64 juta.

Adapun, WEGE memutuskan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp9,38 miliar atau sekitar 20% dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp46,70 miliar, dengan Dividen Per Share (DPS) yaitu sebesar Rp0,98 per saham. Dividen itu akan dibayarkan pada 19 Juni 2024.

Selanjutnya, saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) turun 1,74% ke level Rp338 per saham saat cum dividen hari ini, dan secara ytd melemah 12,89%.

Pada awal sesi perdagangan, saham IMPC ditransaksikan sebanyak 91 kali dengan volume 940.400 saham. Sehingga, nilai transaksi saham IMPC pagi ini sebesar Rp320,81 juta.

Dividen yang dibagikan IMPC kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp244,20 miliar sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,5. Rasio dividen IMPC sebesar 56,7% dari laba bersih 2023 sebesar Rp430,52 miliar.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai (recording date) IMPC pada 3 Juni 2024. Tanggal pembayaran dividen akan dilakukan IMPC pada 7 Juni 2024.

Terakhir, saham PT Buana Finance Tbk. (BBLD) menguat 1,69% ke level Rp600 per saham pada awal sesi hari ini. Sementara itu, secara ytd saham BBLD turun 9,09%.

Nilai transaksi saham BBLD belum signifikan pada pagi ini, hanya sebesar Rp12,42 juta dari 20.700 saham yang diperdagangkan dengan frekuensi 6 kali.

Emiten berkode saham BBLD ini akan membagi dividen dengan total nilai Rp39,92 miliar atau Rp20 per saham. Nilai dividen tersebut berasal dari 38% dari hasil laba bersih Buana Finance pada tahun 2023 sebesar Rp 105,01 miliar.

Cum date BBLD jatuh pada hari ini, sementara itu recording date pada 3 Juni 2024 lalu pembayaran dividen akan dilakukan pada 12 Juni 2024.

Sebagai tambahan informasi, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

